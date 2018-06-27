Восстановим храм

Инициативная группа обращается с просьбой об оказании помощи в реконструкции здания церкви в бывшей деревне Константиновка

Ценным памятником, имеющим историко-культурную значимость, является здание церкви в бывшей деревне Константиновка. Ему исполнилось 104 года. Его строительство началось в 1910 году, а в 1914 году церковь начала принимать прихожан.







Из 22 церквей, разрушенных в советское время в Башкирии, это наиболее уцелевшее здание. Поражает его архитектура, толщина стен, основательный фундамент, который не позволил за все эти годы уйти зданию в землю или даже чуть-чуть покоситься. Уникальна входная дверь, ведущая в церковь. Она сделана из кованого железа, и дерево, проложенное между наружной и внутренней частью, до сих пор сохранилось. Совершенно однозначно, что в районе нет больше таких зданий, следовательно, его нужно сохранить. Я считаю, надо постепенно восстанавливать здание, в дальнейшем привлечь туристов, основать музей восточных народов республики (марийцев, татар, русских, удмуртов и др.). Возможны другие проекты, которые помогут сохранить памятник, чтобы передать память народную следующим поколениям.







Безусловно, немало сил в свое время вложил народ в строительство данного здания. Большие средства вложил в строительство помещик Петр Алексеевич Никифоров, имение которого располагалось на месте нынешнего спортивно-оздоровительного лагеря «Старт». Зачем ему это было нужно? Конечно, он был меценат, покровитель искусства, культуры и думал, прежде всего, о людях. Ведь они ездили на службу в деревню Гребени на лошадях, а это очень далеко. Проект здания Никифоров выписал из города Санкт-Петербург. Кстати, это редкий проект эпохи заката кирпичного стиля (таких церквей по России было только 9: шесть — в Санкт-Петербурге, два — в Екатеринбурге и один — здесь). Он же привез специалистов из города Уфы, которые руководили стройкой. Позади церкви соорудили небольшой заводик, где кирпич били вручную. Глину для кирпичей возили на лошадях из деревни Чебыково. Крепость кирпича поражает наших современников: он не поддается разрушению ни под воздействием природы, ни со стороны человека.







И вот уже третий год инициативная группа во главе с супругами Андриановыми пытается сберечь памятник от разрушения. Сделано немало: здание очищено внутри от шлака и мусора, над центральной частью возведена крыша, так как старая сгнила. В настоящее время планируется соорудить крышу над приходной частью здания. Работы много. Районные власти оказывают сейчас моральную поддержку, финансовая же помощь только от народа. Поэтому инициативная группа обращается ко всем с просьбой об оказании помощи. Если кто-то пожелает сделать благотворительный взнос, то звоните по телефону: 8–917–738–48–41.



