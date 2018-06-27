В Башкортостане выданы первые электронные сертификаты на материнский капитал
Теперь сертификат на материнский капитал можно получить как в бумажном, так и в электронном виде.
Теперь сертификат на материнский капитал можно получить как в бумажном, так и в электронном виде. Пенсионный фонд России реализовал новую возможность, делающую программу материнского капитала более удобной и простой для семей. В РБ первыми владельцами электронных сертификатов стали три жителя нашей республики: из города Салават, Федоровского района и Орджоникидзевского района города Уфы.
Для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать соответствующее заявление через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в пенсионный фонд, чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей. Сделать это нужно будет только один раз. Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется, после вынесения ПФ положительного решения о предоставлении материнского капитала электронный сертификат будет автоматически направлен в Личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом будет направлен и электронный документ, содержащий все необходимые свдения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или распечатать. Полученный сертификат в электронной форме облегчает в последствии процедуру распоряжения материнским капиталом.
По материалам пресс-службы ОПФР по РБ подготовила В. Аглямова
Читайте нас в
Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.
Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87