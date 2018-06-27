В Башкортостане выданы первые электронные сертификаты на материнский капитал

Теперь сертификат на материнский капитал можно получить как в бумажном, так и в электронном виде. Пенсионный фонд России реализовал новую возможность, делающую программу материнского капитала более удобной и простой для семей. В РБ первыми владельцами электронных сертификатов стали три жителя нашей республики: из города Салават, Федоровского района и Орджоникидзевского района города Уфы.



Для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать соответствующее заявление через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в пенсионный фонд, чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей. Сделать это нужно будет только один раз. Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется, после вынесения ПФ положительного решения о предоставлении материнского капитала электронный сертификат будет автоматически направлен в Личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом будет направлен и электронный документ, содержащий все необходимые свдения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или распечатать. Полученный сертификат в электронной форме облегчает в последствии процедуру распоряжения материнским капиталом.