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27 Июня 2018, 11:52

«Свеча памяти»

22 июня у Мемориала Победы прошла акция

22 июня у Мемориала Победы прошла акция


Дети, молодежь и просто население райцентра собрались, чтобы отдать дань памяти павшим в годы Великой Отечественной войны. Из многочисленных свечей волонтеры и молодогвардейцы выложили слово «Помним».


Мишкинцы с горящими свечами в руках почтили память погибших отцов, дедов, прадедов. К собравшимся обратился ведущий Радион Плотников. Он поблагодарил присутствующих за участие, отметил, что акция становится доброй традицией, в нашем районе она проводится второй год.


На мероприятии прозвучали песни военных лет, которые исполнили Анатолий Шамшиев (гитара) и Нагим Бабичев (баян). Со словами напутствия к подрастающему поколению обратилась секретарь Совета муниципального района Татьяна Коледина. От лица всей молодежи Ольга Биктубаева поблагодарила ветеранов за мирное небо и заверила, что память о ветеранах, сложивших головы ради жизни на земле, будет вечна. В акции также принял участие глава администрации Рустам Мусин.

О. Биктубаева

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