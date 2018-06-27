Работает с огоньком

О таких, как Т. Сабиров, говорят — где родился, там и пригодился







В июне житель села Мишкино Тимирхан Сабиров отмечает свой 55-летний юбилей.







Родился Тимирхан Минзянович в деревне Кигазытамаково в красивое летнее утро, когда вся природа ожила, зазеленела, зацвела и запахла душистым запахом трав, цветов, «угощала» людей сочными ягодами. Это отразилось и в его характере. Он очень добрый, скромный, трудолюбивый человек.







После окончания школы юноша поступил в Бирское городское профессиональное училище, где успешно освоил азы техники, всей душой прикипел к своей выбранной профессии и с тех пор остается ей верен.







Трудовую деятельность Тимирхан начал в родном колхозе «За коммунизм» в 1979 году — пахал, сеял, убирал, возил зерно… Да мало ли в деревне работы?







В 1982 году ему предложили работу в местной школе. Шесть лет он учил детей труду, а на уроках физкультуры укреплял их здоровье. Именно здесь молодой человек встретил свою будущую супругу, Зухру, которая тоже работала в этой же школе. Сыграв свадьбу, молодая пара переехала жить в райцентр, где глава семьи устроился трактористом-экскаваторщиком в Мишкинское ПУЖКХ. В коллективе его уважают за добросовестность, трудолюбие, ответственное отношение к делу. Все знают, что Тимирхан не откажет в помощи и не подведет.







— У него практически не бывает выходных и праздников. На работу его могут вызвать и рано утром, и поздно вечером, и ночью. Наверное, в районе нет ни одной деревни, ни одной улицы, где бы он ни копал, ни бурил, ни закапывал, — с гордостью и любовью говорит о своем муже его супруга.







За добросовестный труд Т. Сабиров неоднократно награжден почетными грамотами ПУЖКХ, администрации района, республики, а в 2006 году он удостоился звания «Заслуженный работник сферы обслуживания Республики Башкортостан».







Тимирхан — примерный семьянин, любимый муж, отец. С супругой Зухрой Шайхинуровной они вырастили прекрасных дочерей — Ляйсан и Айгуль, которые души не чаят в отце. Не зря говорят «Яблоко от яблони недалеко падает» — дочери тоже выросли трудолюбивыми и умницами. Обе закончили химический факультет БГУ, успешно трудятся в предприятии «Башнефть». Не это ли большое счастье и гордость для родителей?!







Теперь на замену дедушке растет достойная смена — внук Данил. Он тоже «болеет» тракторами и машинами. В его арсенале не один десяток тракторов-экскаваторов, «работающих» на песке во дворе.







Годы — не беда! Впереди у передового труженика ПЖКХ «Мишкинское» Тимирхана Сабирова еще много работы — ведь район с каждым годом развивается, и везде нужны золотые руки тракториста-экскаваторщика. Мы желаем ему здоровья, успехов в работе, новых трудовых вершин и завоеваний.



