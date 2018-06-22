Воспоминания о брате живут в наших сердцах

24 июня 35 лет тому назад у берегов Камчатки произошла авария на подводной лодке Тихоокеанского флота «К‑429»







Мой родной брат Флюр Амирзянович Султанов родился 1 января 1963 года в деревне Мавлютово Мишкинского района в простой рабочей многодетной семье. Наши родители Амирзян Авлиярович и Рафида Саитовна воспитали шестерых детей. По окончании школы Флюр начал работать в совхозе, но для него было важно в первую очередь отслужить в армии. В 1981 году его призвали в армию. По распределению его отправили во Владивосток, потом в Петропавловск-Камчатский.







Трагедия случилась на Камчатке в бухте Саранная на подводной лодке «К‑429». Подводники живут по своим правилам и законам — каждый отсек борется за себя сам. За считанные минуты был затоплен 4-й энергетический отсек, в котором погибли 14 подводников, в том числе и наш брат старшина 2‑й статьи Флюр Султанов. Ценой собственной жизни они спасли жизнь более чем ста подводникам. Брат со своими товарищами погибли при исполнении служебных обязанностей в мирное время. Вечная им память.



