«Желаю вам такта и мудрости»

Накануне профессионального праздника — Дня медицинского работника корреспондент районной газеты «Дружба» побывал на приеме главного врача ЦРБ Ильдара Жановича Абзалтдинова.







— Ильдар Жанович, статистика — вещь упрямая, хоть и неблагодарная. Несколько слов о ней.



— Хотелось бы отметить, что наше местное здравоохранение по многим позициям занимает лидирующее положение в республике. Говоря другим языком, мы умеем лечить и знаем свою работу. Не хотелось бы углубляться в дебри цифр, скажу, условия, созданные в нашем медицинском секторе, направлены на восстановление здоровья всех категорий граждан. Большое внимание уделяется и профилактике заболеваний.







Положение дел в обществе, словно лакмусовая бумага, отражает состояние районной медицины. Если в обществе все успешно, налаживается, то идут дела в гору и в здравоохранении.







Неплохо отлажена у нас диспансеризация населения, оказание медицинской помощи больным, проведение консультативного приема, всевозможные беседы, организационно-методическая работа, работа врачебной комиссии ЦРБ.







На особом контроле наши специалисты держат болезни системы кровообращения, дыхания с выявлением симптомов на ранних стадиях развития недугов. Статистика указывает на то, что нам есть над чем работать. В период с 2015 по 2017 годы был отмечен рост общей заболеваемости. На решение этой проблемы были брошены все резервы и возможности. И дела пошли в гору. Отмечена положительная динамика по решению ряда задач по демографии, детской смертности и другим позициям. Отмечается снижение уровня общей смертности, смертности в трудоспособном возрасте, от суицидов, внутрибольничной летальности. Целевой показатель «дорожной карты», например, в структуре смертности на первое место выходят болезни системы кровообращения, на 2‑е — онкологические недуги, третье место занимают болезни нервной системы. И замыкают печальную статистику внешние причины.







— Впрочем, достаточно говорить о грустном. В нашей быстротечной жизни, полной негатива, всегда есть место для позитива. Над чем сейчас работают наши медики?



— Мы все, засучив рукава, взялись за компьютеризацию всей информации по нашим больным. Для упрощения приема, попадания к специалистам разного уровня внедряется система «Бережливая и умная поликлиника». На прием к врачу можно записаться избегая очереди и экономя время по телефону поликлиники ЦРБ (34749) 2–14–74, через личный кабинет на портале госуслуг. Можно использовать единый бесплатный номер контакт-центра Минздрава РБ для записи на прием к врачу 13–01 (доп. 850 для Мишкинской ЦРБ). По единому бесплатному номеру вы можете записаться на прием к специалистам первичного звена (терапевт, педиатр, стоматолог, гинеколог, дермавенеролог), вызвать врача на дом или обратиться в регистратуру. Поверьте на слово, мы чем сможем — поможем.







— Кто «делает» погоду в нашем районном здравоохранении в хорошем смысле этого слова?



— Извините за каламбур, хорошую погоду делает, конечно, сама погода. Если честно и серьезно, то добрых слов в свой адрес заслуживают все наши коллеги, стоящие на страже здоровья наших сельчан. Все они, не считаясь с личным временем, небольшими зарплатами остаются верными своему профессиональному долгу. Клятва Гиппократа, данная однажды — не пустой звук для райпедиатра В. Гареева, хирургов Т. Максимова, А. Киликаева, врача-невролога О. Михайловой, заведующей поликлиникой С. Сухаревой и других. В день нашего профессионального праздника всем хочу пожелать здоровья, терпения, мудрости и такта.



С праздником, дорогие коллеги!



