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Общество
14 Июня 2018, 11:54

Ему — огромная признательность

Благодаря спонсорской деятельности депутата Совета муниципального района Мишкинский район В. Антонова, в сельском Доме культуры деревни Новоакбулатово отремонтированы полы.

Благодаря спонсорской деятельности депутата Совета муниципального района Мишкинский район В. Антонова, в сельском Доме культуры деревни Новоакбулатово отремонтированы полы.


История благотворительности уходит вглубь веков. В истории России было немало меценатов. И сегодня есть люди, делающие добро бескорыстно, не просящие взамен ничего. Именно таким человеком является житель нашего района Вадим Антонов. Он совсем недавно стал депутатом нашего округа, и уже успел сделать немало добрых дел.


В один из приездов в сельский Дом культуры деревни Новоакбулатово он обратил внимание на состояние пола в зрительном зале и выразил желание помочь в капитальном ремонте. Из своих средств он оплатил строительный материал, а деревенские мастера Альберт Калитов, Борис Ялаев во главе с Витей Асмаевым за два дня разобрали старый и настелили новый пол. Посильную помощь оказали и волонтеры Кирилл Русинов, Саша Салмияров, Дима Русаев, Максим Николаев. Они, не жалея ни сил ни времени, после занятий приходили и помогали старшим.


Вадим Григорьевич также принимает активное участие в установке отдельной газовой котельной для Дома культуры.


Население деревни выражает огромную признательность и искреннюю благодарность Вадиму Григорьевичу за оказанную помощь.

Жители деревни Новоакбулатово

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