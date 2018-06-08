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8 Июня 2018, 12:47

В Мишкино пройдет Таинство Соборования

В связи с наступлением Петровского поста в Покровском храме села Мишкино 10 июня по окончании богослужения пройдет Таинство Соборования, 17 июня — в Троицком храме села Новотроицкое. Начало в 12.00.

В связи с наступлением Петровского поста в Покровском храме села Мишкино 10 июня по окончании богослужения пройдет Таинство Соборования, 17 июня — в Троицком храме села Новотроицкое. Начало в 12.00.
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