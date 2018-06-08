8 июня в России отмечают профессиональный праздник работников социальной сферы

История праздника уходит своими корнями еще в петровскую эпоху, когда в 1701 году Петром I был подписан Указ о создании богодельни для престарелых, нищих и больных. Подобные заведения были открыты при церквях и имели государственную поддержку. Для оказания помощи престарелым и больным, нанимались лекари для работы в этих учреждениях.







Профессия работников — оказание социальной помощи нуждающимся категориям граждан, к которым относятся пенсионеры, малообеспеченные семьи, инвалиды и другие люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию.







На сегодняшний день социальное обслуживание населения представлено наличием различных служб, которые в силу своей компетенции применяют различные формы и методы обслуживания инвалидов, пенсионеров, малоимущих. Ведь социальная работа — это совокупность видов деятельности (профессиональной, служебной, добровольной) по удовлетворению основных социальных потребностей граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.







Профессия социального работника на сегодняшний день весьма востребована, практически в каждом муниципальном образовании имеются учреждения социального обслуживания населения. Специалистов данной профессии готовят ряд учебных заведений. Но, выбрав для себя профессию социального работника, важно, чтобы человек обладал не только профессиональными качествами, а прежде всего высокими личными качествами, призванием и готовностью ежедневно принимать на себя волны людских проблем и помогать решать их, ведь именно от этих качеств во многом зависит качество жизни людей.







В автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения «Семья»» трудятся более 20 человек. Основной костяк коллектива составляют социальные работники, имеющие за плечами многолетний стаж и опыт работы.







Сегодня в учреждении трудятся специалисты, имеющие стаж более 10 лет, это Жанна Анатольевна Букарева, Дилиса Тимергалеевна Бабичева, Галина Александровна Изибаева, Лариса Исакаевна Русаева, Ануза Хасанзяновна Тагирова, Елена Изибаевна Файрузова, Лена Гусмановна Шайнурова и другие.







Сегодня в преддверии праздника хочется горячо поздравить уважаемых ветеранов социальной службы, сотрудников организации — людей, бесконечно преданных своему делу с Днем социального работника! Пожелать им крепкого здоровья, благополучия, успехов в нелегком труде.



