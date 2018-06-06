Семья Зайнетдиновых из села Мишкино воспитывает пять родных и троих приемных детей

Бытует крылатая фраза о том, что даже небольшой дом с теплым семейным очагом может вместить целую вселенную. История семьи Зайнетдиновых из села Мишкино раскрывает ее смысл. Эдуард и Алена воспитывают пять родных и троих приемных детей.







Вот уж воистину верно выражение, что браки совершаются на небесах. Иначе как бы встретились и полюбили друг друга два совершенно разных человека с одинаковым отчеством и днем рождения? Эдуард Анатольевич и Алена Анатольевна родились 15 марта, правда с разницей в возрасте 6 лет, в деревне Байтурово. До 9 класса учились в родной деревне. Аттестат зрелости Эдуард получил в Биштинской средней школе Благовещенского района, Алена — в деревне Камеево.







После школы каждый выбрал профессию по душе — глава семьи выучился на водителя, а хозяйка дома — на продавца.







В 2004 году Эдуард и Алена поженились и остались жить в деревне. Обустроили дом дедушки под свое семейное гнездышко. Вскоре семья Зайнетдиновых пополнилась — родился первенец Кирилл. Глава семьи трудился у тестя в КФХ. Молодые, с детства приученные к труду, обзавелись скотиной, что стало крепким подспорьем. Для маленького крепыша всегда имелись экологически чистые продукты — парное молоко, свежая зелень.







В один из обычных дней у соседей случилась беда — умер хозяин дома. Женщина осталась одна с двумя детьми на руках, и поставить их на ноги у нее не хватило ни сил, ни выдержки. Двух несовершеннолетних девочек под опекунство взяли Эдуард и Алена. Нелли и Стелла привыкли к новой жизни безболезненно. Теперь они уже взрослые девушки. Нелли замужем. Сама воспитывает двоих детей. Стелла в этом году закончила агропромышленный колледж, где освоила профессии повара и хозяйки усадьбы.







Два года тому назад в семье Зай- нетдиновых нашлось место еще для одной девочки — Камиллы. Ее взяли из Уфимского детского дома. Девочка называет их «мамой» и «папой» и очень привязана к своим приемным братьям и сестрам.







Старший сын семьи Кирилл учится в агропромышленном колледже на механика-водителя. Его любимое хобби — кролиководство. Это его маленькое царство, куда он никого не пускает.







Данил и Глеб — обучающиеся лицея № 1, Есения — воспитанница детского сада «Василек».







Самой маленькой «лапочке» Авроре недавно исполнилось два года, и она, как и сестра, собирается в садик.







В 2012 году молодая семья получила субсидию на строительство жилья по государственной программе «Молодая семья». На семейном совете было решено построить дом в селе Мишкино. При поддержке родных, в новое жилище переехали уже на следующий год.







Старшие дочери семьи, Нелли и Стелла, живут в своих собственных квартирах, которые выделены им государством, но своих приемных родителей не забывают. Всегда приходят и помогать и погостить. Несмотря на молодой возраст, Зайнетдиновы — любимые бабушка и дедушка.







Эдуард и Алена, переехав в Мишкино, решили не изменять своим семейным традициям — развели целый двор скотины. И здесь дети питаются только экологически чистыми продуктами: молоко, мясо, яйца, овощи, фрукты — все свое, выращенное своими руками. А дети, с малых лет при- ученные к труду, с удовольствием помогают родителям по хозяйству.



