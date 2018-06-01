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Общество
1 Июня 2018, 11:50

С 25 апреля по 25 мая в Мишкинском районе прошел месячник пожарной безопасности

В рамках Года культуры безопасности и месячника пожарной безопасности, в районной центральной больнице проводились пожарно-тактические учения по теме: «Тушение возможных пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в оздоровительных учреждениях».

В рамках Года культуры безопасности и месячника пожарной безопасности, в районной центральной больнице проводились пожарно-тактические учения по теме: «Тушение возможных пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в оздоровительных учреждениях».


Для этих целей были привлечены подразделения пожарной части, скорой помощи, полиции, ГИБДД, ПЖКХ, газовой службы, представители администрации района. На данном объекте никогда не прекращается поток людей, чьи жизни в любой момент могут подвергнуться опасности.


Началось мероприятие с практической части — ликвидации очага пожара на условном объекте в помещении рентгенкабинета с привлечением членов ДПД объекта, с подачи сигнала об эвакуации, вызова противопожарной службы и локализации возникшего условного пожара. Действия пожарной дружины были слаженными и эффективными: медперсонал и пациенты больницы были успешно эвакуированы на отведенную территорию. К прибытию пожарных подразделений первичные меры были завершены.


В теоретической части учений Сергей Вялов провел внеочередной инструктаж по соблюдениям мер пожарной безопасности на объекте. Медперсонал также был ознакомлен с первичными средствами тушения пожара — огнетушителями, продемонстрировал их в практическом действии.


Айрат Гафуров остановился на информации о пожарах, произошедших за 2017–2018 годы на объектах здравоохранения РБ.


В подведении итогов принимали участие начальник ПСЧ‑87 С. Вялов, главный специалист ГО ЧС муниципального района Мишкинский район Д. Латыпов, и. о. главного врача Д. Ушаков, специалист гражданской обороны и ЧС А. Гафуров. В целом, все участники учений в своих действиях получили положительную оценку.

Венера Аглямова

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