Не сломленная духом

М. Охезиной в жизни пришлось пройти сквозь огонь, воду и медные трубы







Мария Дмитриевна Охезина родилась 22 мая 1953 года в деревне Александровка. К сожалению, этой деревни сейчас нет.







Аттестат зрелости получила в Новотроицкой средней школе. В 1971 году начала работать в Новотроицкой сельской библиотеке. Здесь же познакомилась с будущим мужем, Борисом Охезиным. Вскоре сыграли свадьбу. Семья стала пополняться — родились Геннадий, Валентина, Дмитрий.







Чтобы продолжить работу в библиотеке, необходимо было получить образование. Возможности поехать на учебу не было, поэтому Мария освоила другую профессию — стала работать в пекарне. 15 лет она пекла для односельчан вкусный хлеб. За это время пополнилась и семья, родились Людмила и Татьяна.







Настали тяжелые 90-е годы, пекарню закрыли. Рабочий народ остался без работы. Борис трудился на ферме, долгие годы был бригадиром, видел, как сельское хозяйство приходит в упадок, болел душой за деревню. В 1991 году Охезины решили организовать КФХ. На тот момент Мария Дмитриевна работала продавцом в магазине райпо. Оттуда ушла на пенсию в пятьдесят лет, как многодетная мать, родившая и воспитавшая пятерых детей. Как говорится: «Жизнь прожить — не полеперейти». Все было: и радости и горести. Старший сын серьезно заболел и умер в возрасте 18 лет.







Муж старался, выращивал картофель, разводил скот. Построили большой кирпичный дом. Продукцию КФХ нужно было сдавать в город. Во всем, конечно, ему помогала Мария Дмитриевна, успевала и дома, и на работе, и в поле, но недолго длилось женское счастье, заболел Борис Федорович и «оставил» ее в пятьдесят два года. Остались на руках две несовершеннолетние дочери, но с божьей помощью все дети определены, получили образование и работают на благо Родины. Валентина построила дом в городе Бирске, работает в ЦРБ, Дмитрий с семьей живут вместе с Марией Дмитриевной, работает заведующим по учебной части в Новотроицкой основной школе, работал директором двенадцать лет, пока школа не стала филиалом Малонакаряковской школы. Людмила живет в городе Бирске, работает в ЦРБ, Татьяна вышла замуж, живет в Республике Татарстан, работает врачом в городской больнице. В 2002 году, при поддержке детей, Мария Дмитриевна открыла ИП и занялась торговлей продовольственными и хозяйственными товарами. У нее сорок восемь лет стажа, является ветераном труда.







М. Охезина — активный, позитивный человек, участвует в общественной жизни села, организует остальных пенсионеров для участия в различных мероприятиях (смотрах, конкурсах, субботниках), с 2010 года является председателем первичной ветеранской организации села Новотроицкое. Также Мария Дмитриевна участвует в жизни своих внуков (пять внуков и пять внучек), передает им свой жизненный опыт, учит играм своего детства.



