Старший мичман Олег Александрович Саликов в военном комиссариате Мишкинского и Бураевского районов работает уже 23 года. За это время он показал себя настоящим профессионалом своего дела. Он надежен, как весь наш Российский флот. Человек слова.







«Таких людей в наше время очень мало. Он в трудную минуту, независимо от времени суток, всегда готов протянуть руку помощи. Большое место в работе уделяет военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения…», — говорит о своем помощнике военный комиссар Мишкинского и Бураевского районов Сергей Васильев.







Поздравить Олега Александровича в эти дни есть отличный повод — 30 мая он отмечает свой 60-летний юбилей. Я с этим человеком встречался не раз: на открытиях обелисков в память об участниках Великой Отечественной войны, на мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию… Когда слушаешь его выступления, в сердце всегда появляется гордость за нашу страну и армию. Такие люди всегда были, есть и будут примером для детей и молодежи, глядя на них, свято веришь, что наши границы всегда на замке и мы готовы дать отпор любому врагу.







Олег Саликов служил в Военно-Морском флоте 20 лет. После выхода на заслуженный отдых, вернулся на свою малую родину, устроился на работу в военный комиссариат Мишкинского района в призывной отдел…







Родился О. А. Саликов в 1958 году в деревне Чукудо.







— Как жили в этой деревушке, признаюсь честно, не помню — когда мне было два года, родители переехали в село Мишкино, — рассказывает Олег Александрович. — Жили на улице Пионерская в доме № 19.







Александр и Алевтина Саликовы вырастили троих сыновей. Олег был самым старшим. После окончания Мишкинской средней школы, в 1976 году был призван в ряды Советской армии. Попал в Военно-Морской флот. В то время моряки служили три года — на год больше, чем в остальных родах войск. Служба на флоте мишкинскому парню очень нравилась, поэтому он решил остаться сверхсрочником.







— После срочной службы домой я не вернулся — поступил на курсы по подготовке мичманов, — вспоминает Олег Саликов. — Курсы проходили в Приморском крае на острове Русский. После обучения вернулся на своё судно. Отслужив 15 лет, с 1980-го по 1995 гг., вышел на заслуженный отдых. Но мне было всего 37 лет, становиться молодым пенсионером нисколько не хотелось. Поэтому, вернувшись на родину, стал искать работу. Но что умел? Кроме военной профессии другой у меня не было. Так вот и решил прийти в военкомат. Тогда военным комиссаром был Вячеслав Яковлевич Яндимиров. Он взял меня на работу в призывной отдел. Сейчас работаю на должности начальника секретной части.







Отец Олега ушел из жизни в 2001 году. Мать живет с младшим сыном Виктором в селе Мишкино. Виктор работает вахтовым методом в Уфе. У него двое взрослых детей и три внука.







Другой брат, Анатолий, живет в Волгограде, он — строитель. Тоже вырастил двоих детей, те порадовали его тремя внуками.







Олег Александрович со своей супругой Ириной Васильевной вырастили дочь, сейчас их радуют два внука.







О. Саликов награжден многими орденами и медалями, но самой ценной и дорогой наградой для него является медаль «За отличие в воинской службе» 2‑й степени. Ее наш герой, приказом министра обороны СССР, получил во время прохождения срочной службы.







— Это для меня самая ценная награда, — говорит О. Саликов. — Остальные медали, можно сказать, все юбилейные.







Эти слова подчеркивают скромность нашего героя. Ведь и юбилейными медалями просто так никого не награждают. А грудь его украшают такие медали, как «300 лет Российскому флоту», «200 лет Министерству обороны» и другие. Руководство должным образом оценило и его работу в районном комиссариате. В этом году, по распоряжению главы республики Р. Хамитова, он награжден «Почетной грамотой Республики Башкортостан». В ней написано: «…за большой вклад в дело защиты Отечества, высокие показатели в решении служебных задач и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи…».







Мы тоже от всего сердца поздравляем Олега Александровича с прекрасным юбилеем и желаем ему долгих лет, светлого неба над головой.



