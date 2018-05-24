Совсем недавно жители деревни Чебыково на озере Кожъер заметили пару белых лебедей.







Первыми их увидели пастухи, а потом узнала вся деревня. Люди начали сюда приходить и любоваться этой красотой. Как же иначе? Ведь за последние несколько десятилетий лебеди прилетели на это озеро впервые! Сначала они вели себя настороженно, но со временем начали привыкать к людям. Дети приносили им хлеб, пытались даже кормить с рук. Так белые птицы начали доверять людям.







Эти лебеди, казалось, принесли сельчанам большую радость! Ведь люди издавна верили, что с прилетом этих птиц обязательно произойдет что-то светлое и доброе. Но… счастье длилось недолго. Какому-то бессердечному «человеку», не хочется называть его человеком, белые лебеди помешали спокойно жить. В один из солнечных майских дней этот «человек» подъехал на машине к озеру и застрелил одну из них. Пастухи поблизости услышали выстрел и прибежали к озеру. Но… поздно. Убийцу застали врасплох, он даже не успел забрать убитую птицу, сел в машину и скрылся.







Как поднялась рука у этого «человека» убить лебедя? Можно ли назвать его человеком вообще? С какой совестью он будет смотреть людям в глаза? Спокойно ли он спит после этого ночами? Есть, наверное, у него и семья, и дети? Что он ответит своим детям, если те спросят, зачем он убил лебедя? Может быть у этого человека нет ни сердца, ни души? На мой взгляд, он совершил ужасный грех! Ведь издавна наши предки считали лебедей Божьими птицами. Люди верили, что они приносят народу счастье. Как больно теперь лебедушке одной! Как мы можем ей помочь? Сердцу очень больно, видя, как убивается эта птица после потери милого друга…







Вместе с ней плачу и я. Сердце обливается кровью. Ночью не могу спокойно спать. Душа болит, как у убитой горем лебедушки. Ведь каждый день она кружит над голубым озером и плачет. Плачет и ждет своего любимого…







Люди добрые! Не стреляйте в белых лебедей! Они тоже живые! У них тоже есть сердце. Не губите красоту и родную природу!



