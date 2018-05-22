В Башкортостане введут тариф "Семейный" на посещение театров и магазинов

Утвержден план по проведению Года семьи в Башкортостане. В реализации его мероприятий задействованы практически все министерства и ведомства республики, а также целый ряд общественных организаций.







В плане – 53 пункта, начиная от разработки семейных паспортов, создания службы психологической помощи родителям (запуск единого телефона доверия для родителей запланирован на начало марта) до реализации самых разнообразных проектов, таких как «Семейная навигация» (проект направлен на профилактику разводов путем внедрения примирительных технологий), «Семейное дело» (направлен на развитие семейного предпринимательства), «Молодая семья» (проект реализуется на территории Иглинского, Учалинского районов, города Кумертау и Советского района Уфы).







В рамках Года семьи запланирована организация работы по созданию корпоративных комнат по присмотру и уходу за детьми дошкольного и школьного возраста; проведение по всей республике ставших уже традиционными Семейных выходных; проведение Всероссийской научно-практической конференции «Брак, семья и дети»; реализация проектов «За рулем папа», «За рулем мама», направленных на профилактику безопасного вождения; проведение тематической выставки фоторабот «В объективе – семья» и размещение ее в торговых центрах республики.







В рамках Года семьи запланировано проведение на общереспубликанском уровне Дня отца (отмечается в третье воскресенье июня). Также предполагается активизировать работу семейных и родительских клубов; включить номинацию «Династия» в положения отраслевых конкурсов профессионального мастерства; провести конкурс на лучшее мобильное приложение для семей; марафон на лучшее признание в любви или предложение руки и сердца в сети Интернет; разработать и внедрить тарифы «Семейный», «Семья – это выгодно» на предоставление услуг населению при семейном посещении театров, магазинов, кафе.



