Мишкинский район присоединится к республиканской акции «Семейный бумеранг доброты»

С 14 по 18 мая пройдет республиканская социальная акция «Семейный бумеранг доброты» по сбору детских вещей и товаров, бывших в употреблении, но в хорошем состоянии. От граждан, организаций и учреждений принимаются коляски, детские стульчики, игрушки (кроме мягких), детские вещи и обувь.
Прием вещей осуществляет ГБУ РБ северо-западный межрайонный центр «Семья» отделение в Мишкинском районе по адресу: село Мишкино, ул. Ленина, д. 73. Время работы ежедневно с 9.00 до 17.00. Контактный телефон: 2–14–27.