Мишкинский район присоединится к республиканской акции «Семейный бумеранг доброты»

С 14 по 18 мая пройдет республиканская социальная акция «Семейный бумеранг доброты» по сбору детских вещей и товаров, бывших в употреблении, но в хорошем состоянии. От граждан, организаций и учреждений принимаются коляски, детские стульчики, игрушки (кроме мягких), детские вещи и обувь.