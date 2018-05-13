+5 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
13 Мая 2018, 16:00

Мишкинский район присоединится к республиканской акции «Семейный бумеранг доброты»

С 14 по 18 мая пройдет республиканская социальная акция «Семейный бумеранг доброты» по сбору детских вещей и товаров, бывших в употреблении, но в хорошем состоянии. От граждан, организаций и учреждений принимаются коляски, детские стульчики, игрушки (кроме мягких), детские вещи и обувь.

С 14 по 18 мая пройдет республиканская социальная акция «Семейный бумеранг доброты» по сбору детских вещей и товаров, бывших в употреблении, но в хорошем состоянии. От граждан, организаций и учреждений принимаются коляски, детские стульчики, игрушки (кроме мягких), детские вещи и обувь.


Прием вещей осуществляет ГБУ РБ северо-западный межрайонный центр «Семья» отделение в Мишкинском районе по адресу: село Мишкино, ул. Ленина, д. 73. Время работы ежедневно с 9.00 до 17.00. Контактный телефон: 2–14–27.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru