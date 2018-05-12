Повара Мишкинского района приняли участие в смотре-конкурсе

В нем приняли участие лучшие кашевары из Нуримановского, Архангельского, Белокатайского, Миякинского, Давлекановского, Чишминского, Туймазинского, Мишкинского районов и города Октябрьский.







В жюри были приглашены шеф-повара ресторанов города Уфы.







От комбината питания «Мишкинский» в конкурсе участвовали повар детского сада «Солнышко» Галина Павлова и повар дошкольной группы деревни Баймурзино Инесса Ахмадишина.







На первом этапе члены жюри «проверяли» домашнее задание. Участникам нужно было приготовить национальные блюда. Наши повара представили марийскую национальную кухню: подкоголь (вареники), перемеч, салат молодежный, хлеб-каравай, мелна (блины).







Стол был украшен не только национальными блюдами, но и марийской атрибутикой. По мнению жюри, меню наших конкурсантов был самым богатым.







На втором этапе, согласно жеребьевке, конкурсантам были переданы «черные ящики», в котором находились продукты (куриное филе, перец, тыква, помидоры), из которых они должны были приготовить оригинальное блюдо. Процесс приготовления постоянно контролировался жюри. Оценивались организация рабочего места, внешний вид участников, знание техники безопасности, технологический процесс приготовления блюда, соблюдение санитарных правил, оригинальность оформления блюда.







Борьба была сложная, но наши конкурсанты выдержали ее с достоинством.