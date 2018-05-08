Уроженец Мишкинского района назначен руководителем «Уфаводоканала»

Генеральным директором МУП по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» назначен Ильяс Гильмутдинов, который с 2014 года являлся заместителем, а затем первым заместителем генерального директора МУП «Уфаводоканал».



Как поясняется на сайте уфимской мэрии, Ильяс Загитович многие годы работал в нефтехимической отрасли. За последние годы МУП «Уфаводоканал» вышел на устойчивые позиции, провел серьезную модернизацию оборудования и сегодня является одним из самых передовых водоканалов в России. Как было отмечено на очередном оперативном совещании в муниципалитете, задача Ильяса Загитовича – сохранить и нарастить имеющиеся достижения предприятия.