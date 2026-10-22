Советники директоров - участники федерального проекта "Профессионалитет"

Федеральный проект «Профессионалитет» объединяет колледжи и предприятия в единые образовательно-производственные кластеры для ускоренной подготовки специалистов. В этой масштабной работе советник директора по воспитанию выступает как стратегический координатор, обеспечивающий вовлечение молодежи в будущую профессию.





В колледжах функционал советников расширился и теперь напрямую связан с экономическими задачами региона: советники помогают проводить дни открытых дверей, знакомя школьников с реальным производством, выстраивают прямое взаимодействие с индустриальными партнерами кластера, вовлекают в инициативы с учетом будущей профессиональной деятельности.



Особые возможности «Профессионалитет» открывает для учеников школ. Благодаря сотрудничеству советников директоров по воспитанию школ и колледжей создается единая вертикаль профориентации. Специалисты объединяют ресурсы образовательных организаций, что позволяет подросткам делать осознанный профессиональный выбор еще до окончания 9 или 11 класса.





— Как советник директора по воспитанию, я активно занимаюсь профориентационной работой, вовлекая учащихся школ в мероприятия колледжа, таких как Единый день открытых дверей и знакомя их с возможностями обучения в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Моя роль заключается в том, чтобы помочь каждому ученику школы увидеть свои возможности, заинтересоваться техническими специальностями и сделать осознанный выбор профессионального пути. Уверен, что федеральный проект «Профессионалитет» способствует укреплению связи между образованием и работодателями, а также подготовке квалифицированных специалистов, востребованных на современном рынке труда, — отметил советник директора по воспитанию из Учалинского колледжа горной промышленности Юнир Узбеков.



Проект «Профессионалитет» продолжает расширяться, и роль советника по воспитанию как наставника и связующего звена между будущим специалистом и реальным сектором экономики становится одной из ключевых в образовательной политике региона.

Источник: Министерство просвещения Республики Башкортостан: https://contenta.info/press_releases?tag_id=438