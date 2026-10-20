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Образование
20 Октября , 11:40

Учиться в военно-учебном заведении престижно

Система военного образования включает в себя подготовку специалистов технического и гуманитарного профиля. Большинство военных специальностей имеют применение не только в армии, но и в гражданской сфере деятельности. Выбор чрезвычайно широк, а качество подготовки ставит выпускников в первые ряды специалистов самых престижных вузов России.

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Учиться в военно-учебном заведении престижноУчиться в военно-учебном заведении престижно
Учиться в военно-учебном заведении престижно

Военные специалисты востребованы во всех отраслях хозяйственной деятельности. Поэтому молодой человек или девушка, решившие поступать в военный вуз, жертвуя некоторой степенью свободы и необходимостью подчинения армейским уставам, в дальнейшем гарантируют себе продвижение по карьерной лестнице, как в армии, так и на «гражданке».

Привилегии, которыми не может похвастаться ни один гражданский вуз:

  • бесплатное обучение;
  • гарантированное трудоустройство по окончании обучения;
  • денежное довольствие (стипендия), за все время обучения;
  • бесплатное вещевое довольствие, которое отвечает лучшим мировым образцам военной экипировки;
  • солидный социальный пакет;
  • льготы по возрасту выхода на пенсию;
  • социальное обеспечение детей и супругов.

Поступление в военно-учебные заведения происходит раньше, чем в другие вузы, что дает возможность попытаться поступить в военно-учебные заведения и одновременно подать документы на поступления в другие учебные заведения.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

  • иметь гражданство РФ;
  • получаемое образование должно быть первым среди высших;
  • возраст от 16 до 22 лет (в некоторые военные вузы можно поступать после 9-го класса средней школы); Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступления.
  • состояние здоровья, в зависимости от избранной специальности, должно соответствовать категориям годности к армейской службе А – Б1,2,3;
  • отсутствие судимостей у абитуриента и прочих правонарушений;
  • отсутствие проблем, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

  • паспорт;
  • копию свидетельства о рождении;
  • автобиографию, написанную от руки;
  • характеристику из школы или среднего учебного заведения, или воинской части;
  • справку об успеваемости;
  • карту медосвидетельствования;
  • карту психологического тестирования;
  • 3 фото 4,5х6 см, заверенные в военкомате;
  • документы, подтверждающие льготные права для поступления или подтверждающие спортивные/интеллектуальные достижения.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ:

Желающие поступить в военный вуз подают заявление в военный комиссариат по месту жительства (служащие по призыву – рапорт на имя командира части). В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения рассматриваются граждане (юноши и девушки) Российской Федерации. Кандидат подвергается медицинскому обследованию и психологическому тестированию. Решение о пригодности к поступлению в выбранное учебное заведение принимает призывная комиссия военкомата. При положительном решении – документы абитуриента направляются в выбранный для поступления в ВУЗ до 1 апреля. При несоответствии требованиям – документы возвращаются, с объяснением причин отказа. Уведомление направляется письменно, заказным письмом на адрес абитуриента.

Более подробную информацию о правилах и условиях приема в военные учебные заведения можно получить на официальном сайте Министерства Обороны Российской Федерации vuz.mil.ru, в военном комиссариате своего города или района, либо позвонив в Военный комиссариат Республики Башкортостан по номеру 8 (347) 253-13-48.

Оценка уровня общеобразовательной подготовки осуществляется только по результатам ЕГЭ.

При поступлении на командные факультеты требуются результаты сдачи единого государственного экзамена по:

  • русскому языку, математике, обществознанию;
  • на инженерные факультеты – по русскому языку, физике, математике;
  • на военно-гуманитарные факультеты – по русскому языку, истории, обществознанию;
  • в военно-медицинскую академию – по русскому языку, химии, биологии.

Срок обучения при получении высшего профессионального образования 5 лет, среднего профессионального образования – 2 года 10 месяцев.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ:

Высшее профессиональное образование

  • Московское высшее военное командное училище
  • Казанское высшее танковое командное училище
  • Новосибирское высшее военное командное училище
  • Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище
  • Донецкое высшее общевойсковое командное училище
  • Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище
  • Военно-инженерная академия (ВИА ордена Кутузова)
  • Тюменское высшее военно-инженерное командное училище
  • Михайловская военная артиллерийская академия
  • Саратовское высшее артиллерийское командное училище
  • Военная академия радиационной, химической и биологической защиты
  • ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж)
  • ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал, г. Сызрань, Самарская область)»
  • ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал, г. Челябинск)
  • Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков
  • Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского (г. Санкт-Петербург)
  • Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь)
  • Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации
  • Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны
  • ВУНЦ ВМФ ВМА (г. Санкт-Петербург) Военный институт (военно-морской)
  • ВУНЦ ВМФ ВМА (г. Санкт-Петербург) Военный институт (военно-морской политехнический)
  • Балтийское высшее военно-морское училище (г. Калининград)
  • Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г. Владивосток)
  • Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь)
  • ВА РВСН (г. Балашиха, Московская обл.)
  • ВА РВСН (филиал, г. Серпухов, Московская обл.)
  • Военная академия связи (г. Санкт-Петербург)
  • Краснодарское высшее военное училище
  • Военный университет радиоэлектроники (г. Череповец, Вологодская обл.)
  • Военный университет им. А. Невского (г. Москва)
  • ВА МТО (г. Санкт-Петербург)
  • ВА МТО (г. Санкт-Петербург) Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений)
  • ВА МТО (г. Санкт-Петербург) Военный институт (инженерно-технический)
  • ВА МТО (филиал, г. Вольск, Саратовская обл.)
  • ВА МТО (филиал, г. Пенза)
  • ВА МТО (филиал, г. Омск)
  • Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург)
  • Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург)
  • Санкт-Петербургский военный институт ФС ВНГ
  • Саратовский военный институт войск национальной гвардии
  • Пермский военный институт ФС ВНГ
  • Новосибирский военный институт ФС ВНГ
  • Академия гражданской защиты МЧС России (Москва)

Среднее профессиональное образование

  • Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище
  • Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище
  • Тюменское высшее военно-инженерное командное училище
  • Михайловская военная артиллерийская академия
  • Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации
  • Военная академия радиационной, химической и биологической защиты
  • Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург)
  • ВУНЦ ВМФ ВМА (г. Санкт-Петербург) Военный институт (военно-морской)
  • ВУНЦ ВМФ ВМА (г. Санкт-Петербург) Военный институт (военно-морской политехнический)
  • Балтийское высшее военно-морское училище (г. Калининград)
  • Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г. Владивосток)
  • Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь)
  • ВА РВСН (филиал, г. Серпухов, Московская обл.)
  • Военная академия связи (г. Санкт-Петербург)
  • Краснодарское высшее военное училище
  • Военный университет радиоэлектроники (г. Череповец, Вологодская обл.)
  • ВА МТО (г. Санкт-Петербург)
  • ВА МТО (г. Санкт-Петербург) Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений)
  • ВА МТО (г. Санкт-Петербург) Военный институт (инженерно-технический)
  • ВА МТО (филиал, г. Вольск, Саратовская обл.)
  • ВА МТО (филиал, г. Пенза)
  • ВА МТО (филиал, г. Омск)
  • Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург)
  • Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург)
  • 183 учебный центр
  • 161 школа техников РВСН.

Фото:"Молодежная Газета"

https://mgazeta.com/news/novosti/2026-10-20/uchitsya-v-voenno-uchebnom-zavedenii-prestizhno-4849145 

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