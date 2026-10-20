Учиться в военно-учебном заведении престижно

Военные специалисты востребованы во всех отраслях хозяйственной деятельности. Поэтому молодой человек или девушка, решившие поступать в военный вуз, жертвуя некоторой степенью свободы и необходимостью подчинения армейским уставам, в дальнейшем гарантируют себе продвижение по карьерной лестнице, как в армии, так и на «гражданке».
Привилегии, которыми не может похвастаться ни один гражданский вуз:
- бесплатное обучение;
- гарантированное трудоустройство по окончании обучения;
- денежное довольствие (стипендия), за все время обучения;
- бесплатное вещевое довольствие, которое отвечает лучшим мировым образцам военной экипировки;
- солидный социальный пакет;
- льготы по возрасту выхода на пенсию;
- социальное обеспечение детей и супругов.
Поступление в военно-учебные заведения происходит раньше, чем в другие вузы, что дает возможность попытаться поступить в военно-учебные заведения и одновременно подать документы на поступления в другие учебные заведения.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- иметь гражданство РФ;
- получаемое образование должно быть первым среди высших;
- возраст от 16 до 22 лет (в некоторые военные вузы можно поступать после 9-го класса средней школы); Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступления.
- состояние здоровья, в зависимости от избранной специальности, должно соответствовать категориям годности к армейской службе А – Б1,2,3;
- отсутствие судимостей у абитуриента и прочих правонарушений;
- отсутствие проблем, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
- паспорт;
- копию свидетельства о рождении;
- автобиографию, написанную от руки;
- характеристику из школы или среднего учебного заведения, или воинской части;
- справку об успеваемости;
- карту медосвидетельствования;
- карту психологического тестирования;
- 3 фото 4,5х6 см, заверенные в военкомате;
- документы, подтверждающие льготные права для поступления или подтверждающие спортивные/интеллектуальные достижения.
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ:
Желающие поступить в военный вуз подают заявление в военный комиссариат по месту жительства (служащие по призыву – рапорт на имя командира части). В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения рассматриваются граждане (юноши и девушки) Российской Федерации. Кандидат подвергается медицинскому обследованию и психологическому тестированию. Решение о пригодности к поступлению в выбранное учебное заведение принимает призывная комиссия военкомата. При положительном решении – документы абитуриента направляются в выбранный для поступления в ВУЗ до 1 апреля. При несоответствии требованиям – документы возвращаются, с объяснением причин отказа. Уведомление направляется письменно, заказным письмом на адрес абитуриента.
Более подробную информацию о правилах и условиях приема в военные учебные заведения можно получить на официальном сайте Министерства Обороны Российской Федерации vuz.mil.ru, в военном комиссариате своего города или района, либо позвонив в Военный комиссариат Республики Башкортостан по номеру 8 (347) 253-13-48.
Оценка уровня общеобразовательной подготовки осуществляется только по результатам ЕГЭ.
При поступлении на командные факультеты требуются результаты сдачи единого государственного экзамена по:
- русскому языку, математике, обществознанию;
- на инженерные факультеты – по русскому языку, физике, математике;
- на военно-гуманитарные факультеты – по русскому языку, истории, обществознанию;
- в военно-медицинскую академию – по русскому языку, химии, биологии.
Срок обучения при получении высшего профессионального образования 5 лет, среднего профессионального образования – 2 года 10 месяцев.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ:
Высшее профессиональное образование
- Московское высшее военное командное училище
- Казанское высшее танковое командное училище
- Новосибирское высшее военное командное училище
- Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище
- Донецкое высшее общевойсковое командное училище
- Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище
- Военно-инженерная академия (ВИА ордена Кутузова)
- Тюменское высшее военно-инженерное командное училище
- Михайловская военная артиллерийская академия
- Саратовское высшее артиллерийское командное училище
- Военная академия радиационной, химической и биологической защиты
- ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж)
- ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал, г. Сызрань, Самарская область)»
- ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал, г. Челябинск)
- Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков
- Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского (г. Санкт-Петербург)
- Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь)
- Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации
- Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны
- ВУНЦ ВМФ ВМА (г. Санкт-Петербург) Военный институт (военно-морской)
- ВУНЦ ВМФ ВМА (г. Санкт-Петербург) Военный институт (военно-морской политехнический)
- Балтийское высшее военно-морское училище (г. Калининград)
- Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г. Владивосток)
- Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь)
- ВА РВСН (г. Балашиха, Московская обл.)
- ВА РВСН (филиал, г. Серпухов, Московская обл.)
- Военная академия связи (г. Санкт-Петербург)
- Краснодарское высшее военное училище
- Военный университет радиоэлектроники (г. Череповец, Вологодская обл.)
- Военный университет им. А. Невского (г. Москва)
- ВА МТО (г. Санкт-Петербург)
- ВА МТО (г. Санкт-Петербург) Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений)
- ВА МТО (г. Санкт-Петербург) Военный институт (инженерно-технический)
- ВА МТО (филиал, г. Вольск, Саратовская обл.)
- ВА МТО (филиал, г. Пенза)
- ВА МТО (филиал, г. Омск)
- Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург)
- Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург)
- Санкт-Петербургский военный институт ФС ВНГ
- Саратовский военный институт войск национальной гвардии
- Пермский военный институт ФС ВНГ
- Новосибирский военный институт ФС ВНГ
- Академия гражданской защиты МЧС России (Москва)
Среднее профессиональное образование
- Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище
- Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище
- Тюменское высшее военно-инженерное командное училище
- Михайловская военная артиллерийская академия
- Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации
- Военная академия радиационной, химической и биологической защиты
- Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург)
- ВУНЦ ВМФ ВМА (г. Санкт-Петербург) Военный институт (военно-морской)
- ВУНЦ ВМФ ВМА (г. Санкт-Петербург) Военный институт (военно-морской политехнический)
- Балтийское высшее военно-морское училище (г. Калининград)
- Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г. Владивосток)
- Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь)
- ВА РВСН (филиал, г. Серпухов, Московская обл.)
- Военная академия связи (г. Санкт-Петербург)
- Краснодарское высшее военное училище
- Военный университет радиоэлектроники (г. Череповец, Вологодская обл.)
- ВА МТО (г. Санкт-Петербург)
- ВА МТО (г. Санкт-Петербург) Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений)
- ВА МТО (г. Санкт-Петербург) Военный институт (инженерно-технический)
- ВА МТО (филиал, г. Вольск, Саратовская обл.)
- ВА МТО (филиал, г. Пенза)
- ВА МТО (филиал, г. Омск)
- Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург)
- Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург)
- 183 учебный центр
- 161 школа техников РВСН.
Фото:"Молодежная Газета"
https://mgazeta.com/news/novosti/2026-10-20/uchitsya-v-voenno-uchebnom-zavedenii-prestizhno-4849145