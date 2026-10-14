Встреча с лидерами студенческого самоуправления вузов Башкортостана

В своём приветственном слове Радий Хабиров высоко оценил роль лидеров студенческого самоуправления в организации образовательного процесса и формировании личностных качеств молодёжи.

– Вы самая активная часть нашего студенчества. Я хорошо понимаю общественную работу, потому что сам был в том числе председателем студсовета общежития и председателем профкома студентов. Когда человек хочет сделать что-то большее для себя и других, это вызывает уважение. Поэтому примите мои слова благодарности за вашу деятельность, – сказал Радий Хабиров.

Глава республики также отметил важность поддержки постоянного диалога с молодёжью, чтобы понимать её интересы и помогать в реализации инициатив.

– Мы смотрим на вас как на настоящих партнёров. Нам важно осознавать, как живут студенты, что их волнует, какие у них перспективы. Только через постоянное общение мы можем выстраивать эту работу и вместе обеспечивать разумное развитие нашей молодёжи, – подчеркнул руководитель региона.

Глава Башкортостана призвал активистов ответственно относиться к собственной безопасности и предостерёг от действий, которые могут привести к тяжёлым последствиям. Речь идёт о рисках вовлечения молодёжи в преступную деятельность и противоправные действия под влиянием злоумышленников.

– Вы живёте в чрезвычайно сложном мире. Иногда человека могут обмануть, запугать или подтолкнуть к ошибке, которая сломает ему жизнь. Поэтому берегите себя и своих товарищей. Важно, чтобы вы понимали эти риски и помогали другим не совершать необдуманных поступков, – сказал Радий Хабиров.

Глава региона также рассказал о развитии инфраструктуры высшей школы.

– Мы достраиваем Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ в Уфе. В 2027 году планируем заселять туда студентов. Он рассчитан более чем на 4,2 тысячи мест и будет включать спортивную, культурную и бытовую инфраструктуру. Вопрос с общежитиями для учащихся мы практически, решим, – сообщил Радий Хабиров.

Руководитель республики подчеркнул, что главная задача в Башкортостане – поддержка участников специальной военной операции и укрепление обороноспособности страны.

– Мы должны победить. Для этого поддерживаем наших ребят, которые воюют. При этом мы развиваем республику, чтобы вы могли полноценно учиться, заниматься спортом, культурой и воплощать в жизнь свои идеи, – отметил Радий Хабиров.

Отдельное направление – развитие движения студенческих отрядов в Башкортостане. Глава республики подчеркнул, что такая работа помогает молодым людям зарабатывать, осваивать дополнительные профессии и получать практический опыт. Он поручил уделять особое внимание уровню оплаты труда студентов и расширению возможностей для их временной занятости.

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Встреча продолжилась в формате «вопрос-ответ». Участники обсудили темы, которые волнуют молодёжь. Ребята, в частности, поинтересовались, какой ценный опыт, полученный в годы учёбы, пригодился в профессиональной карьере.

– Самый большой свой опыт я получил, работая Главой республики и решая серьёзные задачи, – сказал Радий Хабиров. – Студенческие годы – это время накопления ресурсов, которые определяют дальнейший жизненный путь человека. Первый опыт – умение совместно жить, который учит балансировать эмоции, привычки, бытовые моменты. Это очень важный ресурс на всю жизнь. Второе – это учиться концентрироваться. Учёба, знания, компетенции, физическое и интеллектуальное развитие, умение жить среди людей – всё вместе это вас проведёт по жизни. Огонёк внутри, желание чего-то большего – вот что важно, он будет толкать вас дальше.

Руководитель региона также отметил, что главное – это честность перед собой, ответственность за свои поступки и стремление постоянно совершенствоваться. Именно эти жизненные принципы помогают человеку стать опорой для окружающих и добиться уважения в обществе.

Студенты Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве России спросили о возможности интеграции в инфраструктуру Межвузовского кампуса, в том числе создании совместных лабораторий и представительства в IQ-парке.

– Кампус и IQ-парк – для всех вузов. Мы не рассматриваем вас как отдельный филиал, вы наши, вы учитесь здесь, заканчиваете обучение и трудоустраиваетесь в республике. Я с большим удовольствием поддержу интеграцию Финансового университета. Нужно определить ваши потребности и сформулировать конкретные предложения. Мы готовы вместе работать, но важна и ваша энергия, чтобы созданная инфраструктура была востребована, – сказал Радий Хабиров.

Молодёжь интересовали планы по возведению новых объектов в Уфе, в том числе по строительству мечети «Ар-Рахим».

– Наша задача – подать в мечеть тепло, чтобы открыть один небольшой зал для богослужений. В следующем году предстоит большой объём внутренних работ, – сказал руководитель региона. – В 2027 году вернём памятник Салавату Юлаеву на историческое место, а на территории вокруг него сделаем новое общественное пространство к 2028 году. Есть планы преобразовать улицу Театральную в одну из самых красивых пешеходных зон. Особое внимание уделим подготовке к важному международному событию – в 2028 году Уфа станет площадкой проведения саммита ШОС. Это требует масштабного благоустройства нашей столицы.

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В завершение встречи Радий Хабиров поблагодарил ребят за содержательный диалог и наградил призёров и победителей забега с препятствиями «Гонка героев» на Кубок Главы Башкортостана. Отметим, что в спортивном состязании приняла участие 51 команда из восьми вузов республики.

Первое место завоевала команда «Легкоатлеты» Уфимского университета науки и технологий, второе – «Восхождение» Уфимского университета науки и технологий, третье – команда «Юристы» Уфимского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации. Каждой из них Глава республики вручил комплекты спортивной экипировки, а победитель получил ещё и переходящий Кубок Главы Башкортостана.

– Желаю вам удачи и успехов во всём! Спасибо, что вы у нас есть. Не забывайте, что вы взяли на себя миссию – отвечаете и за себя, и за ваших товарищей. Такие навыки обязательно пригодятся вам в жизни. Верьте в Башкортостан, верьте в нашу Россию, – резюмировал руководитель региона.

Подводя итоги мероприятия Радий Хабиров отметил, что республика активно развивается в научно‑образовательной сфере и не собирается останавливаться на достигнутом.

– Мы существенно увеличили финансирование научных учреждений. Наша цель – войти в тройку лидеров рейтинга регионов страны по научно-технологическому развитию, позиция в котором складывается из чётких показателей. Они помогают оценить наше положение в конкурентной среде, – подчеркнул Радий Хабиров.

https://glavarb.ru/ru/news/event/vstrecha-s-liderami-studencheskogo-samoupravleniya-vuzov-bashkortostana-93175/