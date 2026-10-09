В Башкортостане 550 башкирских школьников посвятили в «шаймуратовцы»

В церемонии принял участие Глава республики Радий Хабиров. В своём выступлении руководитель региона поздравил ребят со знаменательным событием.

– У нас есть добрая традиция – в преддверии Дня Республики собираться на этой площади у памятника генералу Шаймуратову для важной церемонии. Она проходит уже в седьмой раз. Сегодня мы принимаем в ряды шаймуратовцев учеников 24 классов, – сказал Радий Хабиров.

Руководитель региона напомнил о боевом пути 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая в годы Великой Отечественной войны прошла с боями от Дона до Эльбы, освобождая землю от нацистов. Глава Башкортостана подчеркнул, что сегодня эстафету мужества продолжают участники специальной военной операции.

– Быть «шаймуратовцем» сегодня – это не только держать равнение на примеры мужества и героизма старших поколений. Нужно смотреть в будущее, тянуться к новым знаниям и технологиям, – отметил Глава республики.

Радий Хабиров поблагодарил военных наставников, учителей, директоров школ и родителей за воспитание подрастающего поколения.

– Дорогие ребята! Дерзайте, учитесь, любите и защищайте свою Родину! Поздравляю вас с посвящением! С наступающим Днём Республики! – сказал Радий Хабиров.

С напутственным словом к школьникам также обратился Герой России, участник специальной военной операции, капитан Василь Ямалетдинов. Военнослужащий подчеркнул, что вместе со знаменем ребята принимают ответственность быть достойными имени Минигали Шаймуратова, проявлять смелость, силу духа и любовь к Родине.

Учащиеся произнесли клятву юных «шаймуратовцев» на государственных языках республики. В ходе церемонии внесли 24 копии знамён 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и передали их командирам шаймуратовских классов. Ребята исполнили гимн движения, после чего состоялись торжественное прохождение с государственными символами и строевой марш школьников.

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Подводя итоги мероприятия, Глава Башкортостана отметил важность патриотического воспитания школьников республики.

– Ребята обязательно должны заслужить право вступить в шаймуратовские классы. Есть целый ряд конкурсов, они даже «Гонку героев» бегут. Мы сохраняем конкурентную среду, чтобы дети стремились к этому, – сказал Радий Хабиров. – Учёба в таких классах помогает школьникам лучше учиться, заниматься спортом и получать опыт, который пригодится им в будущем.

https://glavarb.ru/ru/news/event/v-bashkortostane-550-bashkirskih-shkolnikov-posvyatili-v-shaymuratovcy/