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Образование
6 Октября , 09:53

С 6 по 27октября пройдет IX Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности

Участие в зачете – это возможность проверить свои знания, получить полезные рекомендации и собрать коллекцию достижений. Каждый участник, успешно завершивший прохождение зачета, получит именной сертификат,в котором отражены личные результаты. 

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Зачет можно пройти индивидуально или всей семьей. Задания подготовлены на основе конкретных жизненных ситуаций и помогают научиться принимать рациональные финансовые решения. Для тех, кто уже отлично ориентируется в финансовых вопросах, предусмотрен продвинутый уровень сложности. Для младших школьников задания зачета разработаны в увлекательном интерактивном формате. Школьники 7–11 классов с 13 по 15 октября 2026 года могут принять участие в Олимпиадном зачете. В случае его успешного прохождения участники смогут выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по профилю «Финансовая грамотность» без дополнительных испытаний. В прошлом году эту возможность получили более 2,5 тыс. школьников. Прохождение личного зачета займет до 20 минут, олимпиадного – до 40 минут, семейного – до 1 часа. Подробную информацию о зачете и форму регистрации можно найти на сайте проекта finzachet.ru. Организатор зачета – Банк России.

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