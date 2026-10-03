Студентов Башкортостана приглашают на «Финтрек»

Занятия будут проходить до 30 ноября 2026 года. В программе – стипендия в цифровых рублях, а также управление бюджетом, когда на кредитке висит долг, и другие реально полезные знания.

Разбирают всё это эксперты Лаборатории Касперского, экономического факультета МГУ, Ассоциации ФинТех и Банка России.

Что нового в этом сезоне

«Финквест» – онлайн-стимулятор финансового поведения. Принимаешь решения и сразу видишь, к чему они приводят.

Рейтинг участников по баллам за обучение – общий по России и отдельно по Башкортостану.

Можно заодно пройти осенний марафон – за выполнение задания дают сертификат и баллы, а затем меняют их на фирменный мерч.

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