Вуз-резидент Уфимского межвузовского кампуса открыл новые лаборатории и кабинеты

В этом году на ремонт учебных кабинетов и приобретение нового оборудования Акмуллинскому университету выделено 49,5 млн рублей из федерального бюджета, ещё 1 млн рублей составило софинансирование из средств вуза. В прошлом году при поддержке нацпроекта уже удалось обновить кабинеты преподавания ОБЗР и Труда/технологии.

– Модернизация кабинетов в педагогическом вузе – это прямая инвестиция в школьное образование. Когда студент-педагог учится на современном лабораторном оборудовании, он не просто осваивает предмет, он формирует методику, которую понесёт в школу. И это напрямую влияет на качество естественнонаучного и художественного образования детей. В Башкортостане мы последовательно обновляем инфраструктуру всех уровней – от вузовских лабораторий до школьных кабинетов, чтобы система подготовки кадров была целостной и отвечала современным требованиям, – подчеркнула председатель Госкомитета Республики Башкортостан по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

Масштабная работа по оснащению учебных кабинетов ведётся Министерством просвещения России в образовательных учреждениях по всей стране. В этом году новое оборудование в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» получат около 22 тысяч образовательных организаций. Программа направлена на формирование единого образовательного пространства – не только в части содержания, но и условий реализации образовательных программ.

Кабинет биологии создан на естественно-географическом факультете в рамках Комплексного плана повышения качества математического и естественнонаучного образования в России. Главная цель модернизации – сформировать у студентов естественно-научное мировоззрение и подготовить их к профессиональной деятельности в сфере медицины, генетики, экологии и биотехнологий.

Кабинет оснащён высокотехнологичным оборудованием, позволяющим проводить эксперименты на стыке науки и цифровых технологий. Цифровые лаборатории по физиологии, биологии и экологии состоят из беспроводных мультидатчиков, регистрирующих параметры окружающей среды и показатели живых организмов в реальном времени, а также специализированного программного обеспечения для анализа данных.

Цифровые микроскопы подключаются напрямую к компьютеру или интерактивной панели, позволяют выводить изображение микропрепарата на большой экран для всей группы, записывать видео биологических процессов и проводить точные измерения объектов. Биологические модели обеспечивают объёмное восприятие макро- и микромира, которые невозможно рассмотреть под обычным микроскопом.

Кроме занятий со студентами, кабинет уже используется для проведения курсов повышения квалификации учителей биологии, мастер-классов со школьниками по проектной и исследовательской деятельности, углублённых занятий для одарённых школьников – в частности, при подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по биологии.

В рамках программы по модернизации кластера естественнонаучного образования была полностью обновлена лаборатория по химии. Проведён капитальный ремонт, закуплена новая лабораторная мебель, поставлено современное оборудование – в том числе спектрофотометр и газоанализатор.

Цифровое оснащение включает периодическую систему химических элементов Менделеева с голосовым помощником, а также цифровые лаборатории для учеников и учителя с планшетами в комплекте. В аудитории планируются занятия по общей, неорганической, органической и физической химии, теории и методике преподавания химии. Кроме того, лаборатория открывает возможности для активной работы со школьниками по углублённому изучению химии с использованием комплектов оборудования и реактивов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

В Институте физики, математики, цифровых и нанотехнологий модернизация коснулась трёх профильных аудиторий, при этом в двух из них проведён капитальный ремонт.

Многофункциональная аудитория для проектной работы и обучения студентов художественно-графического факультета стала ещё одной точкой роста в обновлённой инфраструктуре вуза. Здесь проводятся занятия по направлениям, связанным с дизайном и цифровым искусством, мастер-классы для школьников, а также курсы повышения квалификации учителей по программе «Труд и технология».

Мастерская оборудована современными компьютерами на 11 рабочих мест, позволяющими решать задачи по компьютерной графике и анимации, проектированию в графическом дизайне и цифровому искусству. Два интерактивных дисплея-планшета дают возможность создавать изображения с помощью стилуса прямо на экране, а интерактивная мультимедийная панель делает занятия более наглядными и информативными.

– Мы очень благодарны Министерству просвещения России за эту системную работу, которая помогает педагогическим вузам быть «на волне» позитивных изменений, происходящих в системе образования страны, и идти в ногу со временем, – прокомментировал ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов.

Открытие новых кабинетов и лабораторий – значимый шаг в развитии образовательной среды Акмуллинского университета. Обновлённые пространства будут служить не только студентам и преподавателям вуза, но и школьникам, учителям и всем, кто связан с системой образования республики. Это прямое воплощение миссии педагогического университета - готовить педагогов, которые придут в школы с современными методиками и актуальными знаниями.