Учитель-профессионал с большой буквы

Нынче прошло 15 лет, как я закончила лицей. Нашей классной руководительницей с 7 по 10 классы была Расима Загитовна. Без преувеличения, за четыре года она смогла стать второй мамой всему классу. Где ласковым словом, а где строгим выговором Расима Загитовна добивалась примерного поведения. Все не могут быть одинаковыми, потому что каждый из нас был индивидуальной личностью. Расима Абхаликова оказалась не только хорошим учителем, но и человеком удивительно доброй и щедрой души. Сколько любви она в нас вложила, сколько внимания отдала! Отзывчивая, справедливая, доброжелательная, чуткая - такой была наша классная руководительница!

Расима Загитовна никогда не повышала голос. Неповторимая прелесть природы родной Республики Башкортостан, самобытность и уникальность ее культуры начинали звучать, когда Расима Загитовна передавала ее на мелодичном башкирском языке. Слушая речи учительницы, мы с гордостью осознавали, что живем на прекрасной земле Башкортостана. Как здорово, что в школе мы изучали язык нашей республики. И нас радовало, что преподавала этот предмет наша любимая и уважаемая учительница Расима Абхаликова. А в какие походы мы ходили! Один из них – в Кигазытамаково. Это родная деревня нашей учительницы. Мы были в восторге не только от красивой природы, но и впечатлены рассказами учительницы о творчестве башкирского поэта Шайхзады Бабича.

Время летит незаметно. Мы с одноклассниками нашли свою дорогу в жизни, создали семьи и стали родителями. 1 сентября 2026 года стал для меня особенным годом – моя дочь Шахина пошла в 1 класс. А повела ее в страну знаний – Расима Загитовна. Нынче она стала второй мамой для 24 учеников. В 1 «Б» классе 16 мальчиков и 8 девочек. Это шестой набор первоклассников у Расимы Загитовны. Первый набор был у нее в ее родной деревне, где она начала свою профессиональную деятельность. В начальной школе деревни Кигазытамаково она проработала пять лет. Там же она вышла замуж, стала мамой двоих детей. Затем семья Абхаликовых переехала в райцентр. В 1996 году Расима Загитовна приступила к работе в Мишкинской средней школе, где трудится по сей день вот уже 30 лет.

На вопрос, почему выбрали профессию учителя, Расима Загитовна поделилась:

- Так хотел отец Загит Габдрахманов. Также на мой выбор профессии повлияла моя первая учительница – Фарида Мансуровна. Она для меня стала примером! Помню, как в первый раз я пришла в класс и была очень растеряна, но она быстро смогла меня успокоить. Помню ее глаза и тепло, которое они излучали. Она всегда поддерживала нас, учеников, и помогала в учебе, давала советы и подсказки. Ее уроки были интересными и увлекательными, я с удовольствием училась у нее. Помню ее доброту и заботу о каждом ученике, она всегда была готова выслушать и помочь. Фарида Мансуровна помогла мне понять, что учитель может быть настоящим другом и наставником для своих учеников. Именно тогда я решила, что обязательно стану учителем. Училась в Благовещенском педучилище, затем в Бирске закончила филфак.

За годы своей работы Расима Абхаликова накопила богатый опыт. Через её руки, ум и сердце прошли десятки мальчишек и девчонок. Расима Загитовна находила и продолжает находить ключик к сердцу каждого ученика.

Все её уроки можно считать открытыми - на таком высоком профессиональном уровне они проходят. Нам родителям, довелось побывать на первом уроке в День знаний. Признаться, мы были впечатлены, как она легко справлялась с нашими детьми. Расима Загитовна без труда находит общий язык со своими малышами. А еще я погрузилась в ностальгию - вновь представила себя школьницей и вспомнила уроки башкирского языка.

- Все дети разные, поэтому очень важно каждому дать возможность самореализоваться, почувствовать пусть маленький, но успех, вовремя замеченный и одобренный, - делится Расима Абхаликова. - Отдавать себя детям, понимать их, находить радость в общении с ними, верить в то, что каждый из них – личность индивидуальная, неповторимая, - вот, на мой взгляд, основные составляющие настоящего учителя. Убеждена, что учитель должен верить, что все дети способны и успешны. Только тогда можно добиться поставленных целей.

Работать учителем начальных классов в школе - самая удивительная, уникальная и почётная профессия. Учитель начальных классов умеет всё! Это самый творческий человек, настоящий волшебник. Таким волшебником и является наша Расима Загитовна.

Научить ребенка красиво писать, привить ему навыки работы в коллективе, заложить нравственное начало, научить видеть прекрасное и доброе в этом непростом мире – в этом и заключается волшебство, которое каждый день творит первый учитель.

Расима Абхаликова специалист высшей квалификационной категории, настоящий профессионал, мудрый, талантливый педагог, учитель по призванию, до глубины души преданный своему делу.

На вопрос, откуда на всё берутся силы, отвечает, что всегда чувствует поддержку своей семьи и коллектива. Главное, что за 38 лет своей педагогической деятельности она ни разу не пожалела о выбранной профессии.

Расима Абхаликова нашла свое призвание. Счастлива она и в семье. С супругом Рустамом Асхатовичем в гармоничном браке 34 года, не за горами у них коралловая свадьба. Они вырастили дочь Алсу и сына Алмаза, сейчас их продолжение во внучке Карине.

Коллеги говорят о Расиме Абхаликове: «Учитель-профессионал с большой буквы». А мы, выпускники, до сих пор с любовью, трепетом и глубоким уважением относимся к нашей прекрасной учительнице и говорим Расиме Загитовне слова благодарности.

Снежанна Гизатуллина