Воспитатели филиала детского сада «Василек» в сердце каждого воспитанника

Именно такие чуткие, добрые феи работают в филиале детского сада «Василек». Каждый день они создаёт атмосферу тепла и доверия, где каждый малыш чувствует себя важным и любимым. Воспитатели учат детей не только буквам и цифрам, но и куда более важным вещам: быть добрыми, честными, уважать друг друга, делиться радостью и справляться с первыми трудностями. Они видят в каждом малыше уникальную личность, а на детские шалости благородно закрывают глаза, но то, мол, и дети, чтобы шалить и резвиться.

За несколько лет такого доброго, чуткого отношения к детям воспитатели становятся для малышей вторыми мамами, проводниками в более самостоятельный школьный этап жизни. Неумелые, неугомонные детишки выпускаются из детского сада уже подготовленными к школе. А воспитатель снова возвращается к малышне.

В преддверии праздника хочу поблагодарить всех воспитателей за то, что вы дарите нашим детям самое счастливое детство и остаётесь в их памяти как добрый ангел-хранитель первых лет жизни. С профессиональным праздником вас, добра вам и радости!