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Образование
28 Сентября , 06:24

Воспитатели филиала детского сада «Василек» в сердце каждого воспитанника

Есть люди, чья душа похожа на большое солнце, способное согреть десятки маленьких ладошек. Эти люди — воспитатели. Они знают тысячу сказок наизусть и могут придумать ещё одну за минуту, умеют лечить разбитые коленки и сушить слёзы весёлой задумкой. Труд воспитателя требует безграничного терпения, мудрости и душевной щедрости.

Воспитатели филиала детского сада «Василек» в сердце каждого воспитанникаВоспитатели филиала детского сада «Василек» в сердце каждого воспитанника
Воспитатели филиала детского сада «Василек» в сердце каждого воспитанника

Именно такие чуткие, добрые  феи работают в филиале детского сада «Василек». Каждый день они создаёт атмосферу тепла и доверия, где каждый малыш чувствует себя важным и любимым. Воспитатели учат детей не только буквам и цифрам, но и куда более важным вещам: быть добрыми, честными, уважать друг друга, делиться радостью и справляться с первыми трудностями. Они видят в каждом малыше уникальную личность, а на детские шалости  благородно закрывают глаза, но то, мол, и дети, чтобы шалить и резвиться.

За несколько лет  такого доброго, чуткого отношения к детям воспитатели  становятся для малышей вторыми мамами, проводниками в более самостоятельный школьный этап жизни. Неумелые, неугомонные детишки выпускаются из детского сада  уже подготовленными к школе.  А воспитатель снова возвращается  к малышне.

В преддверии праздника хочу поблагодарить  всех воспитателей  за то, что вы дарите нашим детям самое счастливое детство и остаётесь в их памяти как добрый ангел-хранитель первых лет жизни. С профессиональным праздником вас, добра вам и радости!

Воспитатели филиала детского сада «Василек» в сердце каждого воспитанника
Воспитатели филиала детского сада «Василек» в сердце каждого воспитанника
Воспитатели филиала детского сада «Василек» в сердце каждого воспитанника
Автор:Фирдаус Кадикова
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