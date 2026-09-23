Радий Хабиров поздравил учёных с юбилеем

Радий Хабиров отметил, что юбилей УФИЦ РАН – важное событие для Башкортостана.

– Благодаря высокому научному потенциалу наша республика входит в число ведущих экономически развитых регионов. В Национальном рейтинге научно-технологического развития мы стабильно в десятке лучших, – сказал Глава Башкортостана. – В регионе трудятся более 4,5 тысячи исследователей, причём каждый пятый из них – это молодой учёный до 25 лет.

Руководитель региона подчеркнул, что республика последовательно усиливает поддержку науки.

– В результате многолетней совместной работы институтов УФИЦ РАН с нашими промышленными флагманами мы получаем востребованные инновационные продукты, – отметил Радий Хабиров. – В этом году мы завершим строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. В рамках НОЦ решением общих задач объединены университеты, прикладная наука и инновационный бизнес. Выражаю слова благодарности нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину, а также министру науки и высшего образования Валерию Николаевичу Фалькову за поддержку этого проекта.

Глава Башкортостана поблагодарил учёных за участие в решении практических задач республики и страны, в том числе в области нефтехимии, сельского хозяйства, медицины и промышленности.

– Сегодня перед академической наукой стоят серьёзные задачи. Потенциал учёных УФИЦ РАН позволяет им участвовать в прорывных проектах, вести активную научную, образовательную, экспертную и просветительскую деятельность, иными словами делать ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ. Уверен, что так будет и впредь, – сказал Радий Хабиров.

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Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова поздравила учёных с юбилеем и передала слова приветствия от Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

– Сегодня научные центры регионов – важная составляющая процесса принятия государственных решений. УФИЦ РАН прошёл путь от региональной исследовательской базы до федерального центра, который сегодня задаёт ритм развития науки в масштабах всей страны. Вы – важная составляющая нашего регионального научного спецназа, – сказала Лилия Гумерова.

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Заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский отметил преемственность научных школ, сложившихся в Башкортостане, и высокий уровень взаимодействия исследовательского центра с вузами республики.

– Авторитет организации измеряется прежде всего опытом, который удаётся передавать из поколения в поколение. Именно это и есть настоящие научные школы. В Уфимском федеральном исследовательском центре они есть, – подчеркнул Денис Секиринский. – Хочу поблагодарить Радия Фаритовича и всю его команду за внимание к развитию науки и высшего образования. Республика создаёт условия, которые позволяют таким коллективам не останавливаться и сохранять высокий темп работы.

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Вице-президент Российской академии наук Сергей Алдошин отметил, что УФИЦ РАН объединяет фундаментальные и прикладные исследования сразу по нескольким направлениям.

– Сила центра всегда заключалась в его мультидисциплинарности. Здесь создали научные школы в области физики, химии, нефтехимии, биологии, генетики, математики, механики, а также гуманитарных наук. Каждый институт внёс уникальный вклад в отечественную и мировую копилку знаний, – сказал Сергей Алдошин.

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С докладом об основных направлениях деятельности выступил руководитель УФИЦ РАН, доктор биологических наук Василий Мартыненко. Он рассказал, что сегодня центр объединяет 15 научных организаций, где работают более 1 400 сотрудников.

– Мы вовлечены в большинство ключевых научных и научно-образовательных проектов страны и республики. Работаем в тесной связке с нашими вузами, Академией наук Башкортостана, Евразийским НОЦ и региональным Госкомитетом по науке и высшему образованию. Больше половины всех проектов федеральной программы «Приоритет 2030», а также мегагрантов в университетах выполняются с участием наших сотрудников, – пояснил Василий Мартыненко. – Нам очень повезло с Главой республики – мы видим, как он относится к науке в регионе. Огромное вам спасибо, Радий Фаритович, за эту поддержку, за ваше активное участие в развитии научно-технологического прогресса.

https://glavarb.ru/ru/news/event/radiy-habirov-pozdravil-uchyonyh-s-yubileem-ufimskogo-federalnogo-issledovatelskogo-centra-rossiyskoy-akademii-nauk-92610/