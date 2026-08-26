Оксане Лут представили возможности Межвузовского студенческого кампуса Евразийск

Напомним, что в рамках федеральной программы, инициированной Президентом России Владимиром Путиным, в стране строят 40 кампусов. Башкортостан вошёл в число восьми победителей первой волны конкурсного отбора. Уфимский проект реализуют в несколько этапов в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

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Первая очередь – IQ-парк площадью 37,5 тысячи кв. м – с 2024 года выполняет функции научно-образовательного и инновационного центра. Здесь работают стартап-студия, центры студенческого предпринимательства и трансфера технологий. Ведутся исследования с внедрением в производство разработок по ключевым направлениям научно-технологического развития региона – биомедицина и генетика, инжиниринг и передовые производственные технологии, цифровая и «зелёная» химия, новая среда жизни.

Кампус объединяет университеты, научные организации и индустриальные предприятия региона. В проекте участвуют пять ведущих вузов республики, а также Уфимский федеральный исследовательский центр РАН. Их синергия позволяет формировать междисциплинарные команды и ускорять реализацию научных проектов. Сотрудничество с предприятиями реального сектора экономики организовано в формате совместных исследований, разработки новых технологий, подготовки кадров, внедрения научных разработок в промышленность.

Оксана Лут и Радий Хабиров посетили вузовские лаборатории, представители которых рассказали об основных направлениях исследований.

Например, УГНТУ реализует инициативы в сфере устойчивого сельского хозяйства, в том числе по восстановлению поглощения углерода на заброшенных сельхозугодиях и природосберегающему органическому земледелию, а также производству перспективных стройматериалов из отходов растениеводства.

УУНиТ совместно с научно-внедренческим предприятием «Башинком» разрабатывает технологию биофортификации овощей для повышения их питательной ценности. А вместе с коллегами из УФИЦ РАН создаёт биотехнологические препараты для повышения урожайности и устойчивости растений к засухе и болезням.

БГАУ занимается созданием новых сортов высокопродуктивных сельхозкультур с использованием методов геномной селекции и генного редактирования.

Важно, что в кампусе молодёжные научные стартапы получают поддержку, им оказывают содействие в грантовых конкурсах, помогают внедрять перспективные разработки в производство или запускать собственные бизнес-проекты.

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Первый объект второй очереди – Геномный центр – начал работу в апреле 2025 года. Это научно-образовательный комплекс, объединяющий исследования в области генетики, биоинформатики, медицинской геномики. Он стал первым объектом за пределами Москвы, где генетические исследования объединяются с цифровыми технологиями – в этом здании работает инновационная «Школа 21+» Сбера.

Здесь компания «Открытые Агро Инновации» представила проект «умной фермы», который успешно реализовали при строительстве инновационного животноводческого комплекса группы компаний имени Калинина на 3,5 тысячи дойных коров в Стерлитамакском районе. Его особенность – полная автоматизация основных процессов c применением технологий искусственного интеллекта: компьютерное зрение для мониторинга состояния животных, «умные» системы климат-контроля в коровниках, автоматизированное распределение кормов, цифровой анализ продуктивности каждой особи. Инновационные методы начинают успешно применять и в других агрохолдингах России. При этом в разработке программного обеспечения участвуют и те, кто проходит обучение в «Школе 21».

На базе центра также размещается лаборатория геномных и постгеномных технологий в животноводстве Института биохимии и генетики УФИЦ РАН. Она занимается профильными исследованиями в животноводстве и птицеводстве, в том числе для направленной селекции и генетической паспортизации животных.

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Ключевой объект второй очереди – главное здание Межвузовского кампуса общей площадью 99,5 тысячи кв. м. Оно состоит из объединённых единым стилобатом семи башен разной этажности, каждая из которых носит имя великого учёного. Здесь разместят жилые пространства для студентов и молодых учёных, библиотеку, коворкинги, спортивные комплексы и общественные зоны, будет работать передовой научно-образовательный Центр фотоники. Глава республики отметил, что уже в 2027 году в основном здании кампуса будет кипеть жизнь.