Сто старшеклассников из ЛНР познакомились с наукой Башкортостана в Межвузовском

— «Университетские смены» - это не просто экскурсии. Для школьников из ЛНР это возможность увидеть, что наука в Башкортостане - живая, доступная и открытая. Когда ребята своими глазами видят лаборатории, где создают графен или проектируют одежду на цифровых двойниках, они начинают по-другому представлять свое будущее. И то, что многие из них уже сейчас задумываются о поступлении в наши вузы, - главный результат этой работы, — подчеркнула председатель Госкомитета Республики Башкортостан по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

Программа смены включает образовательные, спортивные и культурные мероприятия, мастер-классы и тренинги от преподавателей БГПУ им. М. Акмуллы, экскурсии по историческим местам Уфы и достопримечательностям Башкортостана, знакомство с Акмуллинским университетом и Межвузовским кампусом Евразийского НОЦ, спортивные состязания и посещение ледового дворца «Уфа-Арена».

— У нас в Башкортостане всегда найдётся что показать тем, кто интересуется наукой. Межвузовский кампус выступает площадкой, объединяющей всех, кому важны знания. Именно здесь мы можем не просто рассказать о науке, а продемонстрировать лаборатории в действии или показать какие исследования идут прямо сейчас. Сегодня школьники увидели разработки ученых, расширили свой кругозор и познакомились с наукой Башкортостана. Надеемся, что эта встреча вдохновит ребят на будущие свершения и собственные научные проекты, — прокомментировал АНО «УК НОЦ РБ» Андрей Кулаков.

Вуз уже на протяжении пяти лет участвует в этом проекте Минпросвещения России и организует профориентационные и психолого-педагогические проекты для школьников и студентов из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской области. С 2022 года в университете прошли 15 «Университетских смен» с участием более 600 детей.

— Мы всегда с большой радостью встречаем гостей из Луганской Народной Республики. Наши регионы связывают общая история и сотрудничество в настоящее время. Среди участников образовательной смены - воспитанники Петровской школы № 22 имени генерал- майора Минигали Шаймуратова, с которой нас связывают давние партнерские отношения. «Университетские смены» дают замечательную возможность познакомиться с разными регионами нашей большой страны и открыть ее для себя. Уверен, вы оценили образовательный и научный потенциал Башкортостана и многие из вас захотели вернуться к нам, чтобы стать студентами, — подчеркнул ректор БГПУ им. М. Акмуллы Салават Сагитов.

Сегодня школьники посетили мастерскую киберфизических инноваций «Берлога», где познакомились с тем, как студентами осваиваются современные технологии (программирование, электронику, беспилотные системы и разработку игр) в республике.

Затем отправились в лабораторию умной одежды «Кибер-ателье» УГНТУ, где им продемонстрировали, как разрабатывают 3D одежду и применяются в реальной жизни. Здесь, ведутся научно исследовательские и опытно конструкторские работы в области лёгкой промышленности. Кибер-ателье - прототип цифровых фабрик, где процессы проектирования одежды осуществляется виртуальными технологиями на цифровом двойнике человека, а технологический процесс изготовления изделий возможен с применением робототехники.

Далее ребят познакомили с китайским языком и культурой в Центре китайского языка и культуры УУНиТ, где в том числе занимаются укреплением международного сотрудничества.

И завершением экскурсии стала лаборатория углеродных технологий и спектроскопии УГНТУ. Ребятам на доступном языке рассказали о достижении лаборатории за эти годы - плазмохимическом синтезе турбостратного графена, имеющего серьезные практические приложения для создания композиционных материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками (прочностью, износостойкостью, термостойкостью и др.).

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

#молодежьидети

#нацпроектмолодежьидети https://pravitelstvorb.ru/news/29489/