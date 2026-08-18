Н.Салиева работает учителем марийского языка в ПМШ №2 с.Мишкино

После окончания Чебыковской средней школы Надежда Геннадьевна поступила в Благовещенское педагогическое училище, а затем окончила Марийский государственный университет. В 2000 году приехала работать в Мишкинскую среднюю школу № 2.

Вот уже 26 лет она неустанно дарит частичку своей души детям. Как предметник она формирует у своих учеников целостную систему знаний о родном языке, родном крае, об обычаях и традициях своего народа. Она признается, что никогда не стояла перед выбором профессии, поскольку ярким примером для неё были родители-учителя. Именно они являются для нее идеалом доброты и справедливости. Еще будучи школьницей, рассматривая студенческие фотографии родителей, мечтала учиться в Йошкар-Оле, увидеть марийских писателей, поэтов, артистов. Ее дипломная работа была посвящена творчеству Валентины Изиляновой. С поэтессой она знакома лично. В студенческие годы была активной участницей народного ансамбля песни и танца «Эрвел марий». Обучая учащихся родному языку и литературе, Надежда Салиева приобщает их к культуре и традициям своего народа. Совместно проводит мероприятия с краеведческой библиотекой, редакцией газеты «Келшымаш», историко-культурным центром. Большую помощь оказывают родители учащихся – мастерицы-рукодельницы.

Родной язык, мудрые жизненные устои наших предков– это духовные ценности, которые составляют содержание национальных культур и традиций. В языке народа сокрыты все его думы и чаяния и характер, стремления. Она старается творчески подойти к преподаванию своего предмета, внедряет инновационные технологии, которые дают значительный результат. На уроках родного языка и литературы использует проблемное, развивающее обучение, а также игровые моменты, проектные работы, тестовые задания. Педагог применяет на уроках современные средства обучения.

Надежда Геннадьевна использует нестандартные формы обучения: уроки-путешествия, уроки-сказки, уроки-конференции, которые развивают мышление, воображение учащихся. Регулярно проводит встречи с самодеятельными поэтами и писателями нашего района. Широко использует в своей работе краеведческий материал.

Большое внимание в своей работе педагог уделяет внеклассной работе с одаренными детьми. Её учащиеся принимают участие в Международной полилингвальной олимпиаде «Агидель». Лиза Аликаева, Алиса Алтынбаева и Яна Ибагишева стали дипломантами республиканского вокального конкурса « Онгырйук». Дима Саляев, Гордей Шайдуллин, Вера Ибаева и Алиса Алтынбаева стали призерами конкурса чтецов «Бик лудмаш», а Яна Ибагишева - победителем Всероссийского конкурса чтецов «Тукаевские напевы». Ежегодно учащиеся сдают ОГЭ по марийскому языку и показывают хорошие результаты.

Надежда Салиева – учитель по призванию, владеет методикой преподавания предмета, что позволяет ей проводить уроки на профессиональном уровне. Она является руководителем РМО учителей марийского языка и литературы. За многолетний безупречный труд награждена почетными грамотами и благодарственными письмами. В 2025 году приняла участие в республиканском конкурсе «Лучшие учителя и преподаватели башкирского, русского, родного языков и учителя, преподающие учебные предметы на билингвальной и полилингвальной основах в полилингвальных многопрофильных общеобразовательных организациях РБ» и была удостоена денежного поощрения правительства РБ.

- Родной язык - это целый мир, отражающий историю, культуру и традиции народа, - говорит Надежда Геннадьевна. - Именно через родной язык мы впервые знакомимся с понятиями любви, добра, справедливости. Родной язык - это инструмент для познания других культур. Чем лучше мы владеем родным языком, тем легче нам изучать иностранные языки и понимать другие народы.

Родной язык — это основа идентичности. Он помогает сохранять связь с предками, передавать традиции и обычаи. Учителя родного языка играют ключевую роль в этом процессе, формируя у учеников чувство гордости за свою культуру и язык. Они настоящие хранители культурного наследия. Их труд неоценим, и их усилия заслуживают признания и поддержки. Ведь именно благодаря им мы сохраняем богатство и разнообразие нашего многонационального мира.