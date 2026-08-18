Н.Апликаева 33года работает учителем русского языка и литературы в д.Б-Сухоязово

В МБОУ СОШ д. Большесухоязово работает много талантливых учителей, преданных своей профессии. Я хочу рассказать об одном из них - учителе русского языка и литературы Нине Апликаевой. Сомнений в выборе профессии у учителя не было - любовь к литературе призвала пойти учиться на филологический факультет. Нина Константиновна окончила Бирский педагогический институт и начала свою трудовую деятельность учителем русского языка и литературы в Арзаматовской неполной средней школе. Также работала воспитателем в Бирюбашевском детском саду, учителем русского языка в МБОУ СОШ с. Ленинское, 10 лет проработала в Большесухоязовском доме культуры художественным руководителем. Нина Константиновна вела танцевальный кружок , который посещали много детей разного возраста. С 2017 года по сегодняшний день она учитель русского языка и литературы.

Нина Апликаева – ведущий специалист в преподавании русского языка и литературы, талантливый педагог, прекрасный человек и мудрый наставник. Всегда приветлива, энергична, доброжелательна. Ее мягкий голос, добрые ласковые глаза притягивают к себе людей. Это человек, наделенный замечательными качествами: эрудированностью, простотой, открытостью, готовностью прийти на помощь, а главное - она очень требовательна по отношению к себе. Нина Константиновна в педагогике не только по должности, но и по качеству души и призванию. Принцип ее работы – осторожно и бережно помочь юному дарованию раскрыться, вселить в него уверенность, дать веру в самого себя.

В своей практической деятельности Нина Константиновна учит детей читать вдумчиво, активно участвовать в обсуждении произведений русской и зарубежной классики, а также книг современных авторов, искать в них ответы на жизненно важные вопросы. Она помогает учащимся самостоятельно и творчески работать с текстом художественного произведения, воспринимать чувства писателя. Всегда добивается положительных результатов в обучении. Ее ученики ежегодно сдают на высокие баллы ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку.

Большое внимание в своей работе педагог уделяет внеклассной работе с одаренными детьми. Учащиеся Нины Константиновны являются постоянными участниками и призерами международных, республиканских и районных конкурсов чтецов, сочинений и научно-практических конференций. Многолетнее сотрудничество наставника с наиболее одаренными учащимися, которые прониклись любовью к поэзии и прозе, дало прекрасные результаты. Среди них можно назвать призера и победителя муниципального этапа всероссийского конкурса «Живая классика» Ангелину Апчаеву.

Нина Константиновна очень красиво поет, прекрасно читает стихотворения, принимает активное участие в различных конкурсах.

Она - прекрасная мама двоих детей, любящая бабушка внука и внучки, гостеприимная хозяйка.

Нет ничего ценнее для учителя, чем признание в любви и благодарность ее учащихся выпускного 11 класса: «Нина Константиновна для нас - самый лучший классный руководитель. Она, несомненно, пример для подражания. Мы любим ее за волевой характер, строгий, но в тоже время добрый голос, внимательный взгляд на учеников, которые испытывают трудности при изучении русского языка. Она помогает при подготовке к конкурсам, живет нашими проблемами».

В Республике Башкортостан действует утвержденный правительством регламент, который закрепляет правила предоставления социальных льгот для специалистов государственных и муниципальных учреждений. Эти меры поддержки адресованы сотрудникам, чья профессиональная деятельность протекает в сельской местности и рабочих поселках.



Получателями данных льгот являются педагогические, медицинские кадры, работники культурной сферы, а также специалисты в области физической культуры и спорта — при условии их постоянного проживания и работы на селе.

- Труд учителей — будущее России и Башкирии. Эта профессия немыслима без творческого поиска, добрых эмоций и такта, педагогического вдохновения. Часто бывает так, что люди приходят в профессию в юные годы и остаются в ней на всю жизнь, - сказал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров

В МБОУ СОШ д. Большесухоязово работает много талантливых учителей, преданных своей профессии. Я хочу рассказать об одном из них - учителе русского языка и литературы Нине Апликаевой. Сомнений в выборе профессии у учителя не было - любовь к литературе призвала пойти учиться на филологический факультет. Нина Константиновна окончила Бирский педагогический институт и начала свою трудовую деятельность учителем русского языка и литературы в Арзаматовской неполной средней школе. Также работала воспитателем в Бирюбашевском детском саду, учителем русского языка в МБОУ СОШ с. Ленинское, 10 лет проработала в Большесухоязовском доме культуры художественным руководителем. Нина Константиновна вела танцевальный кружок , который посещали много детей разного возраста. С 2017 года по сегодняшний день она учитель русского языка и литературы.

Нина Апликаева – ведущий специалист в преподавании русского языка и литературы, талантливый педагог, прекрасный человек и мудрый наставник. Всегда приветлива, энергична, доброжелательна. Ее мягкий голос, добрые ласковые глаза притягивают к себе людей. Это человек, наделенный замечательными качествами: эрудированностью, простотой, открытостью, готовностью прийти на помощь, а главное - она очень требовательна по отношению к себе. Нина Константиновна в педагогике не только по должности, но и по качеству души и призванию. Принцип ее работы – осторожно и бережно помочь юному дарованию раскрыться, вселить в него уверенность, дать веру в самого себя.

В своей практической деятельности Нина Константиновна учит детей читать вдумчиво, активно участвовать в обсуждении произведений русской и зарубежной классики, а также книг современных авторов, искать в них ответы на жизненно важные вопросы. Она помогает учащимся самостоятельно и творчески работать с текстом художественного произведения, воспринимать чувства писателя. Всегда добивается положительных результатов в обучении. Ее ученики ежегодно сдают на высокие баллы ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку.

Большое внимание в своей работе педагог уделяет внеклассной работе с одаренными детьми. Учащиеся Нины Константиновны являются постоянными участниками и призерами международных, республиканских и районных конкурсов чтецов, сочинений и научно-практических конференций. Многолетнее сотрудничество наставника с наиболее одаренными учащимися, которые прониклись любовью к поэзии и прозе, дало прекрасные результаты. Среди них можно назвать призера и победителя муниципального этапа всероссийского конкурса «Живая классика» Ангелину Апчаеву.

Нина Константиновна очень красиво поет, прекрасно читает стихотворения, принимает активное участие в различных конкурсах.

Она - прекрасная мама двоих детей, любящая бабушка внука и внучки, гостеприимная хозяйка.

Нет ничего ценнее для учителя, чем признание в любви и благодарность ее учащихся выпускного 11 класса: «Нина Константиновна для нас - самый лучший классный руководитель. Она, несомненно, пример для подражания. Мы любим ее за волевой характер, строгий, но в тоже время добрый голос, внимательный взгляд на учеников, которые испытывают трудности при изучении русского языка. Она помогает при подготовке к конкурсам, живет нашими проблемами».

В Республике Башкортостан действует утвержденный правительством регламент, который закрепляет правила предоставления социальных льгот для специалистов государственных и муниципальных учреждений. Эти меры поддержки адресованы сотрудникам, чья профессиональная деятельность протекает в сельской местности и рабочих поселках.



Получателями данных льгот являются педагогические, медицинские кадры, работники культурной сферы, а также специалисты в области физической культуры и спорта — при условии их постоянного проживания и работы на селе.

- Труд учителей — будущее России и Башкирии. Эта профессия немыслима без творческого поиска, добрых эмоций и такта, педагогического вдохновения. Часто бывает так, что люди приходят в профессию в юные годы и остаются в ней на всю жизнь, - сказал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров