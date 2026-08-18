Л.Сергеева-воспитатель филиала детсада "Василек" с.Мишкино

В этом году Лидия Сергеевна отметила свой 50-летний юбилей, 10 лет она посвятила нелегкому труду воспитателя. Окончила она Башкирский государственный университет по специальности воспитатель. Ей присвоена высшая квалификационная категория. Участвовала в конкурсе «Педагог года-2026», где заняла почетное место.

- Каждый человек счастлив по-своему, - говорит Лидия Васильева. - Для меня счастье - иметь любимую работу и дружную, крепкую семью. И я счастлива, имея самые важные для меня жизненные богатства.

Воспитатель – это призвание, внутреннее состояние души, желание помочь и научить. Настоящий воспитатель строит будущее ребенка, развивая и совершенствуя не только воспитание, но и внутреннее «Я», его индивидуальность. Ее педагогическое кредо - самосовершенствование. Развиваемся мы - развиваются наши дети. За свои годы она зарекомендовала себя среди коллег и родителей, как грамотный и ответственный педагог. День за днем она с улыбкой встречает маленьких детей, протягивает навстречу руки, чтобы поскорее обнять, поделиться своими маленькими секретами. Дети искренно считают ее второй мамой, потому что она умеет в непростых ситуациях найти к ним подход, ответить на самые волнующие вопросы. Ежедневно вкладывая в свой труд колоссальное количество сил, она старается, чтобы из ее "почемучек" выросли добрые, отзывчивые и порядочные люди. Все делает для того, чтобы быть для них образцом для подражания - всегда опрятная, тактичная, внимательная. Поэтому родители с легкостью доверяют ей своих детей, зная, что под присмотром опытного педагога все будет в порядке.

Мы искренне поздравляем нашу дорогую Лидию Сергеевну с юбилеем! Желаем ей крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых ярких и радостных моментов в жизни!