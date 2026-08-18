А.Семниева учитель английского языка марийской гимназии им.Я.Ялкайна с.Чураево

Она человек, находящаяся в постоянном творческом поиске, работе над собой, ставит цели, достигнув которые, старается что-то улучшить. Потом опять поиск, новые планы, идеи, не дающие уснуть ночью.

Арина Русинкиновна – учитель, который может заинтересовать, зажечь сердца детей, вовлечь в учебный процесс. Она родилась в 1966 году в деревне Баймурзино. В 1983 году, окончив Баймурзинскую среднюю школу, поступила в Бирский государственный педагогический институт на факультет иностранных языков. Студенческие годы пролетели быстро. Молодой специалист приехал в родной Мишкинский район.

Её трудовой стаж уже составляет 38 лет, и все они отданы педагогической деятельности. В марийской гимназии им. Я. Ялкайна с. Чураево Арина Семниева трудится с 1988 года.

Со стороны может показаться, что профессия педагога похожа на игру: стоять у доски, писать мелом, проверять тетради, но это только малая часть педагогического труда. За каждым уроком стоит кропотливая подготовка, поиск интересных методов и приемов.

Государственная программа рассчитана на развитие общения, говорения, коммуникативной компетенции на уроках иностранного языка. Учебники, по которым работает Арина Русинкиновна, содержат материалы на овладение навыками и умениями устной речи в рамках тем повседневной жизни. Поэтому в своей работе педагог использует различные формы и методы работы. Её главная цель - это создание условий для развития у учащихся способности говорить на английском языке с помощью использования инновационных технологий. За время работы в школе она провела много открытых уроков для родителей, учителей иностранных языков и администрации школы, накопила большой наглядный и методический материал. Использование новых информационных технологий, интернет-ресурсов помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей детей, их уровня обучения, склонностей. Среди её многочисленных учеников немало талантливых педагогов, которым она сумела передать любовь к иностранным языкам. Большое внимание в своей работе педагог уделяет внеклассной работе с одаренными детьми. Учащиеся Арины Семниевой являются постоянными участниками и призерами районных конкурсов.

Арина Русинкиновна очень любит свой дом, семью. Она отличная хозяйка, ее двери всегда открыты гостям. У нее двое детей: сын Максим и дочь Анастасия, подарившие ей шестерых внуков. Любит заниматься рукоделием, путешествовать.

За многолетний безупречный труд Арина Семниева награждена почетными грамотами администрации муниципального района Мишкинский район.

Этот год для неё юбилейный. Уважаемая Арина Русинкиновна! Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем, чтобы дети вас всегда радовали, чтобы не подводило здоровье, чтобы вы долгие годы делились с нами своим педагогическим опытом!