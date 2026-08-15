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Образование
15 Августа , 14:15

В Кумертау по президентской программе обновили школу № 6

15 августа во время рабочей поездки в Кумертау Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил среднюю общеобразовательную школу № 6. В этом году её капитально отремонтировали по президентской программе «Модернизация школьных систем образования» в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». На эти цели направили 119 млн рублей.

В Кумертау по президентской программе обновили школу № 6В Кумертау по президентской программе обновили школу № 6
В Кумертау по президентской программе обновили школу № 6

В школе, которая работает с 1990 года, обучаются более 1 000 ребят. Новый учебный год они начнут в современных, комфортных классах, оборудованных всем необходимым. Руководитель региона также осмотрел спортзал, столовую и медицинский кабинет.

Директор школы Марина Дерягина рассказала, что образовательное учреждение тесно взаимодействует с Министерством внутренних дел по Башкортостану. В 2024 году здесь открыли класс правоохранительной направленности, а при отделе МВД по Кумертау действует кадетская рота, насчитывающая 182 человека. 35 выпускников школы несут службу в силовых структурах, из них 24 – в органах внутренних дел.

Один из таких выпускников – Данила Емельянов, который в 2003 году с отличием окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище. Проходил службу в спецназе, принимал участие в боевых действиях в Сирии. В 2017 году за личное мужество и героизм, умелое руководство подразделением при выполнении специального задания подполковник Данила Емельянов удостоен звания Героя Российской Федерации. Сейчас идёт процесс согласования о присвоении кумертауской школе № 6 его имени.

С 1 сентября здесь открывается и медицинский класс, который будет сотрудничать с профильными колледжами и Башкирским государственным медицинским университетом.

Директор школы отметила, что ежегодно 95 выпускников поступают в вузы, их них 61 процент остаётся в Башкортостане.

– Президентскую программу мы реализуем уже несколько лет. И она прямо меняет ландшафт школьного образования. Наше Министерство просвещения работает достаточно активно – на ремонт школ нам удалось направить более 10 млрд рублей из федерального бюджета. И они приобретают совсем другой вид, – сказал Глава Башкортостана. – Только в этом году в Башкортостане приводим в порядок сразу 42 школы. Всё-таки ребёнок должен приходить в красивое место – светлое, тёплое. И у учителей в такой школе сразу хорошее настроение.
В Кумертау по президентской программе обновили школу № 6
В Кумертау по президентской программе обновили школу № 6
В Кумертау по президентской программе обновили школу № 6
В Кумертау по президентской программе обновили школу № 6
В Кумертау по президентской программе обновили школу № 6
В Кумертау по президентской программе обновили школу № 6
В Кумертау по президентской программе обновили школу № 6
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