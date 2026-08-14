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Образование
14 Августа , 11:23

В «Единой России» выступили за сохранение условий для поступающих в вузы

Систему поступления необходимо точечно настроить: прежде всего устранить перекосы при учёте результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест. Правила должны оставаться понятными для школьников и семей, которые заранее планируют поступление, подчеркнул замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко.

В «Единой России» выступили за сохранение условий для поступающих в вузыВ «Единой России» выступили за сохранение условий для поступающих в вузы
В «Единой России» выступили за сохранение условий для поступающих в вузы

«Перед началом нового учебного года «Единая Россия» подводит итоги ЕГЭ и приёмной кампании вместе с родителями и педагогами. Их позиция должна стать основой для дальнейших решений. Резкое изменение требований или отмена отдельных преимуществ может серьёзно повлиять на возможности поступающих, поэтому любые корректировки важно проводить постепенно и с учётом их последствий», — разъяснил парламентарий.
Он напомнил, что эти предложения «Единая Россия» обсуждает в рамках подготовки обновлённой Народной программы.

«Задача — сохранить работающие механизмы, исправить выявленные проблемы и сделать путь от школьного экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым», — резюмировал Евгений Ревенко.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Эльвира Аиткулова отметила, что в рамках единой образовательной среды для родителей и педагогов необходимы понятные ориентиры.
«Нам не нужно усложнять экзамен — нужно навести порядок в системе подготовки к нему. Содержание школьных учебников, рекомендованных пособий и контрольно-измерительных материалов должно быть синхронизировано. Это и есть системный подход, когда программа, учебник и КИМы опираются на единые образовательные стандарты и не противоречат друг другу. Такой шаг сделает подготовку прозрачной и справедливой для ребят из любого региона — будь то крупный город или небольшое село. У всех должны быть одинаковые условия и понятные ориентиры. Именно этого ждут от нас родители и педагоги, и именно это мы обязаны обеспечить в рамках единой образовательной среды», — подчеркнула Эльвира Аиткулова.

Фото сайт "Единая Россия"

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