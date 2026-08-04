Школа Бурзянского района вышла в финал Всероссийского конкурса школьных музеев

В октябре представитель школы отправится на форум «Память жива» в Москву, где пройдут финальные испытания. Конкурс организован по поручению Президента РФ Владимира Путина при поддержке Минпросвещения РФ.

Школа села Старосубхангулово реализует практику «Память сильнее времени: история башкирского народа в судьбах Бурзянского района». Школьники изучают семейные и районные архивы, фронтовые письма, наградные листы, фотографии и воспоминания земляков, прослеживая историю Гражданской, Великой Отечественной войн и специальной военной операции. Участники работают в группах, создают мини-экспозиции, составляют карты боевого пути и «стены памяти», а затем объединяют материалы в общую временную шкалу — «Карту памяти». Практика помогает увидеть крупные исторические события через судьбы жителей Бурзянского района и показывает преемственность поколений защитников Отечества.

Финалисты были определены в результате многоступенчатого отбора, который шел с марта этого года. В ходе конкурсных испытаний участники провели более 2,5 тысяч просветительских мероприятий для 52 тысяч слушателей. В рамках конкурса для представителей школьных музеев прошли онлайн-встречи с наставниками — генеральным директором Государственного исторического музея Алексеем Левыкиным, историком искусств Александром Архангельским, руководителем управления цифрового обучения Центра знаний «Машук» Петром Зуевым, директором НИИ фонда «Цифровая история» Егором Яковлевым, руководителем Центра музейной педагогики Института изучения детства, семьи и воспитания Еленой Слесаренко и учителем года Москвы, лектором Российского общества «Знание» Александром Оджо. Эксперты рассказали, как вовлечь школьников в создание музейных проектов, использовать современные цифровые технологии и нейросети, проводить увлекательные экскурсии, работать в правовом поле и развивать школьные музеи в соответствии с актуальными нормативными требованиями.

— За одно место в заключительном этапе боролись более 30 учебных заведений. Впереди участников ждут финальные испытания, где они смогут представить свои музеи, рассказать об уникальных экспонатах и поделиться лучшими практиками. Для нас важно, чтобы эти проекты помогали школьникам лучше узнавать историю и культуру своей страны, бережно относиться к наследию и передавать память следующим поколениям, — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Больше всего финалистов в номинациях «Лучшая экспозиция, посвященная памяти защитников Отечества», «Лучшая этнографическая / краеведческая экспозиция», «Лучшая экспозиция с уникальной тематикой» и «Лучшая историческая экспозиция». Участники, прошедшие в заключительный этап, представляют более 120 населенных пунктов России. Среди них учителя, руководители школьных музеев и музейных пространств, а также директора и заместители директоров образовательных организаций. Многие участники совмещают педагогическую работу с развитием музейного дела в своих школах.

По итогам испытаний будут определены 70 победителей. Призовой фонд составляет 35 миллионов рублей и включает демонстрационное оборудование, компьютерную технику, оборудование для оформления выставочного пространства, а также подарки от партнеров конкурса.

Фото предоставлено региональным отделением общества «Знание».