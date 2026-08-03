В 2026 году стобалльные результаты на ЕГЭ получили 210 школьников Башкортостана

Всего в Башкортостане зафиксировали 210 стобалльных результатов. Для сравнения – в 2025 году таких работ было 159.

– 11 человек стали мультибалльниками, то есть получили два стобалльных результата, – дополнил Ильдар Мавлетбердин. – В этом году увеличилось количество стобалльников по физике, профильной математике, биологии, литературе, обществознанию и английскому языку. Порадовал факт увеличения количества стобалльных результатов по русскому языку – таких 24.

Отметим, что всего в 2026 году в республике ЕГЭ по программам среднего общего образования сдавали 17 160 человек, в регионе функционировали 160 пунктов проведения экзаменов. Самые популярные предметы – профильная математика и обществознание, а также физика, биология, химия, информатика и информационно-коммуникационные технологии.

Министр также отметил, что по поручению Правительства России к 2030 году доля выпускников, которые сдают ЕГЭ по профильной математике и естественно-научным дисциплинам, должна составить 35 процентов. По данным Федерального центра тестирования, в Башкортостане в 2026 году этот показатель достиг 41,8 процента – по нему республика занимает второе место в стране.

Также в регионе стало больше высокобалльников – тех, кто получил на экзамене более 80 баллов – по физике, профильной математике, биологии, информатике, обществознанию и литературе. Выросло и число участников, сдавших ЕГЭ более чем на 60 баллов.

Напомним, что в республике продолжают действовать меры господдержки – педагоги, ученики которых сдали ЕГЭ на 100 баллов, получают премии в размере 50 тысяч рублей, а сами стобалльники имеют право на выплату в размере 150 тысяч рублей, если поступают в вузы Башкортостана, входящие в состав Евразийского научно-образовательного центра.

– На наш вклад в развитие инфраструктуры образования дети отвечают высокими знаниями. Мы видим рост показателей, это хороший результат, – отметил Радий Хабиров.

Глава Башкортостана также поручил Минпросвещения региона рассмотреть возможность увеличения количества мест для приёма студентов в колледжи республики.

– Мы наблюдаем в этом году конкурс – четыре заявления на одно место. Если и дальше будет такая тенденция, то необходимо подумать, как дать возможность желающим учиться в республике. Это стратегическая задача, – резюмировал Радий Хабиров.https://glavarb.ru/ru/news/event/v-2026-godu-stoballnye-rezultaty-na-ege-poluchili-210-shkolnikov-bashkortostana-90596/