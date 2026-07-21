Профессор резидента Межвузовского кампуса Уфы вошёл в число самых цитируемых учё

Рейтинг Stanford–Elsevier формируется на основе данных Scopus и стандартизированных показателей цитирования. Это позволяет сравнивать вклад ученых с учетом специфики разных научных направлений. В списке учитываются публикации, цитируемость, позиции исследователей в общих и предметных рейтингах, а также показатели по 22 крупным научным областям и 170 поддисциплинам.

Работы профессора Бикбова публикуются в ведущих международных журналах, среди них Nature, Ophthalmology, American Journal of Ophthalmology, British Journal of Ophthalmology, Acta Ophthalmologica, Eye и другие. Многие исследования выполнены совместно с зарубежными коллегами.

Отдельно отмечается динамика цитируемости его работ за 2025–2026 годы. По этому показателю среди заведующих кафедрами офтальмологии университетов Германии он уступает только профессору Франку Хольцу из Бонна.

Одно из ключевых направлений научной работы Мухаррама Бикбова связано с лечением и реабилитацией пациентов с дегенеративными заболеваниями роговицы. Под его руководством в Уфимском НИИ глазных болезней БГМУ была создана комплексная технология, включающая разработанные в институте аппараты и растворы для кросслинкинга роговицы, а также клинические протоколы применения этой методики.

Уфимский НИИ глазных болезней вошел в состав БГМУ четыре года назад. За это время институт активно включился в университетскую научную и образовательную среду: были созданы новые производственные площади, открыта кафедра офтальмологии и оптического приборостроения, где обучаются студенты и ординаторы, в том числе иностранные.

Сегодня УфНИИ продолжает развивать собственные инновационные технологии, аппараты и лекарственные средства для офтальмологии, а также хирургические методы лечения заболеваний глаз. Базой института остается крупная клиника: круглосуточный стационар на 310 коек, дневной стационар на 80 коек, две взрослые и детская консультативные поликлиники.

В БГМУ Минздрава России отмечают, что признание профессора Бикбова на международном уровне подтверждает высокий научный потенциал университета, Уфимского НИИ глазных болезней, всей медицинской науки Башкортостана и Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ.

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

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