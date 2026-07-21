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Образование
21 Июля , 11:29

По итогам июня наш Уфимский межвузовский студенческий кампус получил 100 баллов

По итогам июня наш Уфимский межвузовский студенческий кампус получил 100 баллов по всем показателям качества управления проектом в рейтинге Минобрнауки РФ. А это подтверждает высокий уровень организации строительства и четкое соблюдение сроков и стандартов. Мы выходим на финишную прямую строительства

То, что ещё недавно было просто чертежами, уже стало главной доминантой столицы. 7 башен и стилобат, где смогут комфортно жить более 4 тыс. студентов и педагогов. Но кампус — это не просто общежитие. Это современные лаборатории для генетических исследований; пространства для IT-разработок с уклоном в биомедицину; конференц-залы и спортивные площадки; новое «Арт-пространство» для ярких мероприятий. Внешне здание напоминает и цветок курая, и шестерёнку. В этом и есть наш замысел: сочетание национальных традиций и высоких технологий. Уверен, с вводом кампуса Уфа станет ещё более привлекательной для талантливой молодёжи и ученых со всей страны и мира. Спасибо строителям и всем, кто приближает этот важный для Башкортостана день! Идём только вперёд! 

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