Школьники из Башкортостана приняли участие в творческой экспедиции

В рамках национального проекта "Экологическое благополучие" в национальном парке «Ладожские шхеры» на острове Кильпола завершилась Молодёжная творческая экспедиция «Легенды заповедных хранителей», объединившая школьников и экспертов из 10 регионов России: Москвы, Республики Адыгея, Республики Карелия, Красноярского и Алтайского краёв, Республики Бурятия, Республики Алтай, Республики Башкортостан, Ростовской и Курганской областей.

Экспедиция прошла в рамках одноимённого проекта при поддержке Фонда президентских грантов и соединила экологическое просвещение с творчеством. Её цель — пробудить интерес к родному краю, расширить краеведческие знания и дать ребятам возможность выразить своё отношение к особо охраняемым природным территориям через слово, образ и действие.

Республику Башкортостан представляли обучающиеся объединения «Друзья ООПТ» — Марат Нурлягаянов, Савелий Банников и Андрей Васенков. Руководитель объединения — педагог дополнительного образования ГБУ ДО Республиканский детский эколого-биологический центр Оксана Сайфутдинова. Сопровождала группу региональный координатор проекта, начальник отдела экопросвещения и развития туризма ГБУ «Дирекция по ООПТ РБ» Гульшат Мухаметдинова.

С 23 по 29 июня на острове Кильпола ребята погрузились в творческую природную лабораторию: участвовали в мастер-классах, заповедных играх, эко-квизе и других мероприятиях. Итогом работы стали авторские легенды, текстовые сюжеты, эскизы иллюстраций и концепция молодёжной театральной постановки для детей.

Программа экспедиции включала и практические занятия на природе. Вместе с научным сотрудником Окского заповедника Надеждой Панковой школьники прошли по «кабаньему маршруту» до Ладожского озера: учились читать следы, наблюдали за поведением кабанов, узнали, как они общаются и какие «сообщения» оставляют сородичам. Также ребята увидели дорожки барсуков, следы их жизнедеятельности и бобровые погрызы на берегу.

Исполнительный директор Ассоциации работников заповедного дела Филипп Учуваткин познакомил участников с инструментарием государственных инспекторов и рассказал о задачах оперативных групп на особо охраняемых природных территориях. Руководитель центра Анастасия Старостинская провела для ребят познавательные экскурсии и рассказала об истории острова Кильпола.

Для координаторов проекта экспедиция стала уникальной площадкой для обмена опытом, лучшими практиками и подходами в области экологического образования и охраны природы. Участие в ней позволило укрепить межрегиональные контакты и вдохновиться новыми идеями.

Организаторы мероприятия выражают благодарность всем участникам и партнёрам за вклад в развитие заповедного дела и экологического просвещения.

https://ecology.bashkortostan.ru/presscenter/news/831912/