«Наши ВУЗЫ теряют позиции»: Мурзагулов об объединении БГУ и УГАТУ в Уфе

По его словам, многие университеты Башкирии теряют свои позиции. В частности, из-за того, что вовремя не оказались вовлечены в федеральные программы. Он отметил, что есть надежда, что положение можно сейчас исправить, либо снова будут говорить, что университеты "независимые, а значит хорошие".

Мурзагулов задается вопросом, что в этом хорошего, если все летит в тартарары. Это он сказал относительно объединения БашГУ и УГАТУ.

Он также добавил, что, либо сейчас нужно становиться участником федеральной программы и получить более миллиарда рублей, либо не подаваться и оставаться среди других российских 700 университетов.

Мурзагулов отметил, что участие в этой программе - возможность войти в десятку лучших российских вузов. К тому же, в нынешних условиях маленькие университеты исчезают.

Он также удивлен тому, что многие критикуют идею объединения БашГу и УГАТУ, хотя и говорит, что понимает, что в каждом вузе сейчас сидят два-три десятка руководителей, которые терять своих мест не желают.