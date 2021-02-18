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18 Февраля 2021, 13:57

«Наши ВУЗЫ теряют позиции»: Мурзагулов об объединении БГУ и УГАТУ в Уфе

Ростислав Мурзагулов, председатель Общественной палаты Башкирии во время пресс-завтрака с представителем газеты "Коммерсантъ-Башкортостан" отметил, что каждый из башкирских вузов летит в тартарары.

По его словам, многие университеты Башкирии теряют свои позиции. В частности, из-за того, что вовремя не оказались вовлечены в федеральные программы. Он отметил, что есть надежда, что положение можно сейчас исправить, либо снова будут говорить, что университеты "независимые, а значит хорошие".
Мурзагулов задается вопросом, что в этом хорошего, если все летит в тартарары. Это он сказал относительно объединения БашГУ и УГАТУ.
Он также добавил, что, либо сейчас нужно становиться участником федеральной программы и получить более миллиарда рублей, либо не подаваться и оставаться среди других российских 700 университетов.
Мурзагулов отметил, что участие в этой программе - возможность войти в десятку лучших российских вузов. К тому же, в нынешних условиях маленькие университеты исчезают.
Он также удивлен тому, что многие критикуют идею объединения БашГу и УГАТУ, хотя и говорит, что понимает, что в каждом вузе сейчас сидят два-три десятка руководителей, которые терять своих мест не желают.
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