Жители Башкирии могут прокачать свои знания в области цифровых технологий
У жителей Башкирии появилась возможность поучаствовать во всероссийском конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций». На данный момент об участии в конкурсе заявили 79 регионов России. Организовано мероприятие при участии АНО «Диалог» и Центра управления регионами при поддержке организации «Россия – страна возможностей».
Для того, чтобы оставить заявку на участие в конкурсе, совершеннолетним гражданам необходимо зайти на сайт лидерыинтернета.рф. Победители смогут пройти бесплатное обучение и обрести новые знания в области цифровых технологий.
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