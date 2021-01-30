Ответственность за участие в митингах детей лежит на родителях: Минобразования Башкирии

Чиновники ведомства в опубликованном пресс-релизе пояснили, что молодые люди не полностью осознают, какие последствия могут для них быть от посещения некоторых мероприятий. А ведь именно среди молодежи проще всего формировать взгляды и убеждения радикального толка.

Родители должны рассказать детям, что в случае драки, шествий либо других действий противоправного характера, они должны быть в стороне. Иначе они со своими родителями будут отвечать сразу по нескольким статьям Кодекса об административных и уголовных правонарушениях. В частности, родители могут быть оштрафованы на сумму 10-20 тысяч рублей или приговорены к обязательным работам до 50 часов. А если кому-то будет нанесен вред, либо будет факт порчи имущества, то все может закончиться административным арестом до 1 месяца и штрафом до 300000 рублей.

Кроме того, в ведомстве добавили, что родители будут привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей.