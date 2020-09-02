Школьников Башкирии приучают к раздельному сбору мусора

Кроме того, по словам Нияза Фазылова, и.о. министра природопользования и экологии РБ, это поможет с ранних лет воспитывать экологическое мышление и грамотность у детей. По его словам, ученики не только смогут правильно разделять мусор, но и получат знания о необходимости его переработки.
По словам Екатерины Кошелевой, главы детского эколого-биологического центра, более 2 сотен таких емкостей для бумаги, пластмассы и иного мусора уже поступили в 150 учебных заведений. К началу следующего месяца планируется привезти еще около 600 емкостей в 250 школ на северо-востоке и севере-западе Башкортостана. На сегодняшний день мусорные комплекты уже доставлены в 25 районов и городов Башкирии.