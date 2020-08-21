Верность призванию

В школе ей очень нравились все уроки, которые вела Надежда Яркиевна Александрова. «Я благодарна судьбе за то, что на моем пути встретился такой человек, как Надежда Яркиевна, - профессионал, Учитель с большой буквы. Именно она привила нам любовь к детишкам», - говорит учитель.

Девушка мечтала стать учительницей начальных классов. Мечте суждено было сбыться: она поступила в Благовещенское педучилище, затем заочно на факультет педагогики и детства Бирского пединститута. После окончания педучилища она начала работать учительницей начальных классов в Нижнесорокинской начальной школе, потом перевелась в Ирсаевскую среднюю школу.

Вдумчивость, методическая грамотность, творческий подход к обучению и воспитанию школьников, работоспособность, заинтересованность в результатах и качестве своего труда, постоянное стремление к самосовершенствованию – вот отличительные черты Дины Сергеевны.

«Чтобы быть хорошим учителем, нужно любить то, что преподаешь. И любить тех, кому преподаешь», - писал О. Ключевский. Дина Сергеевна соединяет в себе огромную любовь к делу и ученикам, учит их честности, любви к людям, трудолюбию. В основе ее отношения к детям лежит уважение к личности ребенка, неподдельный интерес к его духовному миру, вера в хорошие задатки.

С 1989 года опытный педагог –учитель начальных классов. Она большое внимание уделяет распространению передового опыта учителей. Частые гости ее уроков – коллеги, как опытные, так и начинающие, студенты, которые проходят в школе педагогическую практику. Посещая ее уроки, они убеждаются, что владение современной методикой обучения, любовь к своему делу помогают достичь хороших результатов в обучении и воспитании детей. Многие ученики Дины Сергеевны, окончив школу с золотой и серебряной медалями, обучаются в престижных вузах нашей страны. Большинство из них, получив высшее образование, успешно работают учителями начальных классов в школах, воспитателями, заведующими детских садов, методистами.

С большой ответственностью она относится не только к урокам, но и к обязанностям как классный руководитель, руководитель кустового методического объединения. Собрания, праздники, экскурсии, походы, тематические вечера, которые организует Дина Сергеевна, проходят на высоком уровне, вызывают большой интерес у родителей и школьников, надолго остаются в их памяти.

Дина Сергеевна – счастливая мама. Вместе с мужем они вырастили четверых прекрасных сыновей. Мальчики уже взрослые, самостоятельные, но за советом идут именно к родителям, к их словам прислушиваются, а значит, любят и уважают.

Многолетний и добросовестный труд учителя отмечен грамотами и дипломами районного и республиканского уровня. Но самая большая награда для нее это искренняя любовь и уважение учеников, родителей, коллег, семьи.