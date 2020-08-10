В ряде колледжей Башкирии будут оборудованы современные мастерские

Их получат 2 вуза и 4 колледжа, что победили в конкурсе на представление соответствующих грантов в следующем году в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы". Речь идет о грантах на сумму в 206 миллионов рублей.
В новых мастерских, оснащенных по стандартам Worldskills Россия, смогут повышать свой квалификационный уровень студенты Белебеевского колледжа механизации и электрификации, Дуванского многопрофильного колледжа, Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа, Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, а также УГАТУ и БГУ.