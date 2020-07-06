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Образование
6 Июля 2020, 23:50

Школьники Башкирии приняли участие в конкурсе поделок из вторсырья

Награждение победителей состоится 8 июля в селе Верхнеяркеево.

Конкурс поделок из вторичных материалов «Чудеса из вторсырья» организовал региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Дюртюлимелиоводстрой». Мероприятие состоялось в рамках республиканской акции «Зеленая Башкирия» и национального проекта «Экология», утверждённого майским указом Владимира Путина.
Всего в конкурсе, который проходил в два этапа, приняли участие более 80 школ Башкирии. Первый этап проводился внутри школы, авторы лучших поделок получили призы.Второй этап конкурса – соревнования между школами. Лучшие работы выбирались голосованием в группе Вконтакте. Так, лучшей поделкой была признана работа ученика 8 класса МБОУ Гимназии №1 села Верхнеяркеево Баязита Ваншина.
Как отметила коммерческий директор ООО «Дюртюлимелиоводстрой» Лилия Нугаева, благодаря конкурсу школьники усвоят важнейшие повседневные навыки и экопривычки, необходимые для нашего будущего.
- Мне очень приятно, что конкурс объединяет неравнодушных, творческих, ярких детей и их наставников, привлекая в ряды юных защитников природы все новых ребят. Внедрение раздельного сбора отходов в образовательных учреждениях - очень важный шаг на пути к правильному обращению с отходами. Главное, чтобы ребята научились видеть в этом не обычный мусор, а сырье для переработки, и пришли к выводу о пользе раздельного сбора для экологии и экономики, - подчеркнула Лилия Нугаева.
По результатам конкурса гимназия получит полезный приз - евроконтейнеры для раздельного сбора отходов.
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