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22 Июня 2020, 22:15

В Башкирии завтра пройдет вебинар для разработчиков проектов в сфере IT

В Башкирии, в рамках национального проекта "Цифровая экономика РФ", для проектов в области высоких технологий запустили так называемую акселерационную программу.

Пресс-служба Министерства цифрового развития республики сообщает, что в течение полугода в ряде городов региона пройдут стартап-дни, митапы, хакатоны, стартапы, тренинги в сфере IT в дистанционном формате. УГНТУ станет базой для проведения мероприятий.
Ближайшее мероприятие запланировано на 23 июня. На вебинаре будет освещено о возможностях получения грантов и прочих вариантов финансовой помощи для IT-проектов. Принять участие в вебинаре может любой желающий, который планирует реализовывать свои проекты в сфере IT.
Для того, чтобы принять участие в вебинаре, который пройдет в 17:00 часов, необходимо пройти регистрацию по ссылке.
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