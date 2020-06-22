В Башкирии завтра пройдет вебинар для разработчиков проектов в сфере IT

Пресс-служба Министерства цифрового развития республики сообщает, что в течение полугода в ряде городов региона пройдут стартап-дни, митапы, хакатоны, стартапы, тренинги в сфере IT в дистанционном формате. УГНТУ станет базой для проведения мероприятий.

Ближайшее мероприятие запланировано на 23 июня. На вебинаре будет освещено о возможностях получения грантов и прочих вариантов финансовой помощи для IT-проектов. Принять участие в вебинаре может любой желающий, который планирует реализовывать свои проекты в сфере IT.