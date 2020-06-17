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Образование
17 Июня 2020, 18:58

В Башкирии прошел четвертый фестиваль "РобоПром-2020"

Технопарк «Толтек» Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета является организатором Фестиваля высоких технологий «РобоПром-2020».

Пресс-служба университета сообщает, что фестиваль прошел в онлайн-формате. Это было новым, как для участников, так и для организаторов. Благодаря такому формату расширилась география участников, и кроме того не было возрастных ограничений для них. Кроме Башкирии, были участники из Московской, Архангельской, Свердловской, Вологодской, Кемеровской областей, Пермского края, а также из Якутии и Удмуртии.
Участники показали свое мастерство в номинациях «Лучшая методическая разработка преподавателей робототехники», «Лучший технический проект среди мейкеров любого возраста», «3D модели военной техники Символы Победы», «Я изобретатель», «Мой робот», «VR/AR проекты».

Конкурсанты данного фестиваля продемонстрировали свои проекты, представили их в инженерной книге и защитили их.
Фестиваль был организован в рамках нацпроектов «Наука» и «Образование». Организацию данного фестиваля поддержали в Министерстве образования и науки Республики Башкортостан, Управлении по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, Фонде президентских грантов Российской Федерации.
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