В Башкирии прошел четвертый фестиваль "РобоПром-2020"

Пресс-служба университета сообщает, что фестиваль прошел в онлайн-формате. Это было новым, как для участников, так и для организаторов. Благодаря такому формату расширилась география участников, и кроме того не было возрастных ограничений для них. Кроме Башкирии, были участники из Московской, Архангельской, Свердловской, Вологодской, Кемеровской областей, Пермского края, а также из Якутии и Удмуртии.